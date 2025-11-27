Ученые ошеломили: обнаружили неожиданное влияние кофе на организм

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Исследования доказали, что любящие кофе могут продлить жизнь на пять лет. Ученые доказали, что употребление максимум четырех чашек кофе в день может замедлить биологическое старение.
Кофе. Иллюстративное фото
Это обеспечивается путем удлинения теломер – структур, защищающих концы хромосом, пишет издание Independent. При этом исследователи предупредили, что более четырех чашек кофе в день (400 мг кофеина в день) не приносит никакой пользы. К тому же это максимальное количество кофе, рекомендованное Национальной службой здравоохранения.
Однако старший преподаватель биологических наук в Университете Лафборо, доктор Элизабет Акам, не принимавшая участия в исследовании, предположила, что исследователям следовало бы обратить внимание на содержащиеся в кофе соединения, такие как кофеин, в крови.
