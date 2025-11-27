logo

Ученые ошеломили: обнаружили неожиданное влияние кофе на организм
Ученые ошеломили: обнаружили неожиданное влияние кофе на организм

Ежедневное употребление кофе продлевает жизнь на пять лет

27 ноября 2025, 17:40
Автор:
Кречмаровская Наталия

Исследования доказали, что любящие кофе могут продлить жизнь на пять лет. Ученые доказали, что употребление максимум четырех чашек кофе в день может замедлить биологическое старение.

Ученые ошеломили: обнаружили неожиданное влияние кофе на организм

Кофе. Иллюстративное фото

Это обеспечивается путем удлинения теломер – структур, защищающих концы хромосом, пишет издание Independent. При этом исследователи предупредили, что более четырех чашек кофе в день (400 мг кофеина в день) не приносит никакой пользы. К тому же это максимальное количество кофе, рекомендованное Национальной службой здравоохранения.

"Исследователи предполагают, что мощные антиоксидантные и противовоспалительные соединения, содержащиеся в кофе, могут влиять на биологическое старение. В умеренных количествах потребление кофе может иметь положительный эффект, но в больших дозах имеет обратный эффект. Потребление кофе к лимиту рекомендованных чашек в день было связано с пятилетним младшим биологическим возрастом по сравнению с теми, кто не пьет кофе”, — цитирует заключение авторов исследования.

Однако старший преподаватель биологических наук в Университете Лафборо, доктор Элизабет Акам, не принимавшая участия в исследовании, предположила, что исследователям следовало бы обратить внимание на содержащиеся в кофе соединения, такие как кофеин, в крови.

"Примечательным ограничением этого исследования является то, что оно рассматривает "кофе" как одно вещество. Однако кофе содержит много разных соединений, и мы не знаем, какие из них были введены, в каких дозах или сколько попало в кровь", — пояснила врач.

Напомним: портал "Комментарии" писал , какие продукты помогут снизить артериальное давление.




Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/coffee-slow-down-biological-ageing-b2872220.html
