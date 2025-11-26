Вчені назвали сік, які покращує здоров'я серця

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Апельсиновий сік корисніший, ніж більшість вважає. Він позитивно впливає на здоров'я серця.
До такого висновку прийшли вчені, пише видання Independent. Зазначається, що дослідники відслідковували зміни у 1705 генах імунних клітин учасників, які вживали 100% апельсиновий сік щодня протягом 60 днів. Вчені виявляли зміни в експресії генів, пов'язаних із кров'яним тиском, запаленням та метаболізмом. Усі ці фактори, як пише видання, що сприяють розвитку серцевих захворювань, і дослідники дійшли висновку, що апельсиновий сік може підтримувати здоров'я серця.
Зазначається, що за результатами дослідження щоденне вживання апельсинового соку протягом двох місяців в першу чергу допомогло регулювати рівень артеріального тиску та зменшити запалення у здорових людей.
Вчені довели, що нехтування такими звичками, як здорове харчування, сон, фізичні вправи та уникнення нікотину, може в 10 разів збільшити ризик серцевого нападу або інсульту у дорослих у майбутньому.
