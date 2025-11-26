Вчені назвали сік, які покращує здоров'я серця

Апельсиновий сік корисніший, ніж більшість вважає. Він позитивно впливає на здоров'я серця.

Сік. Ілюстративне фото

До такого висновку прийшли вчені, пише видання Independent. Зазначається, що дослідники відслідковували зміни у 1705 генах імунних клітин учасників, які вживали 100% апельсиновий сік щодня протягом 60 днів. Вчені виявляли зміни в експресії генів, пов'язаних із кров'яним тиском, запаленням та метаболізмом. Усі ці фактори, як пише видання, що сприяють розвитку серцевих захворювань, і дослідники дійшли висновку, що апельсиновий сік може підтримувати здоров'я серця.

“Дослідження "підтверджує терапевтичний потенціал апельсинового соку". Це говорить про те, що він може покращити регуляцію артеріального тиску, ліпідний обмін та запалення, серед інших процесів, модулюючи експресію генів, тим самим сприяючи користі для серцево-судинного здоров'я”, — пише видання.

Зазначається, що за результатами дослідження щоденне вживання апельсинового соку протягом двох місяців в першу чергу допомогло регулювати рівень артеріального тиску та зменшити запалення у здорових людей.

“Дослідження продовжують показувати, як невеликі зміни в раціоні чи способі життя можуть покращити здоров'я серця. У дослідженні, опублікованому в журналі Американської медичної асоціації минулого місяця, вчені проаналізували, як певні фактори ризику, визначені Американською асоціацією серця, можуть суттєво впливати на ризик серцево-судинних захворювань”, — пише видання.

Вчені довели, що нехтування такими звичками, як здорове харчування, сон, фізичні вправи та уникнення нікотину, може в 10 разів збільшити ризик серцевого нападу або інсульту у дорослих у майбутньому.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вчені назвали вік, коли артеріальний тиск починає “вбивати” серце.



