Ученые назвали сок, который улучшает здоровье сердца

Кречмаровская Наталия
Апельсиновый сок более полезен, чем считает большинство. Он оказывает положительное влияние на здоровье сердца.
Сок. Иллюстративное фото
К такому выводу пришли учёные, пишет издание Independent. Отмечается, что исследователи отслеживали изменения в 1705 генах иммунных клеток участников, которые употребляли 100% апельсиновый сок каждый день в течение 60 дней. Ученые выявляли изменения в экспрессии генов, связанных с кровяным давлением, воспалением и метаболизмом. Все эти факторы, как пишет издание, способствующие развитию сердечных заболеваний, и исследователи пришли к выводу, что апельсиновый сок может поддерживать здоровье сердца.
По результатам исследования ежедневное употребление апельсинового сока в течение двух месяцев в первую очередь помогло регулировать уровень артериального давления и уменьшить воспаление у здоровых людей.
Ученые доказали, что пренебрежение такими привычками, как здоровое питание, сон, физические упражнения и избегание никотина, может в 10 раз увеличить риск сердечного приступа или инсульта у взрослых в будущем.
