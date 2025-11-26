Ученые назвали сок, который улучшает здоровье сердца

Апельсиновый сок более полезен, чем считает большинство. Он оказывает положительное влияние на здоровье сердца.

К такому выводу пришли учёные, пишет издание Independent. Отмечается, что исследователи отслеживали изменения в 1705 генах иммунных клеток участников, которые употребляли 100% апельсиновый сок каждый день в течение 60 дней. Ученые выявляли изменения в экспрессии генов, связанных с кровяным давлением, воспалением и метаболизмом. Все эти факторы, как пишет издание, способствующие развитию сердечных заболеваний, и исследователи пришли к выводу, что апельсиновый сок может поддерживать здоровье сердца.

"Исследование "подтверждает терапевтический потенциал апельсинового сока". Это говорит о том, что он может улучшить регуляцию АД, липидный обмен и воспаление, среди других процессов, модулируя экспрессию генов, тем самым способствуя пользе для сердечно-сосудистого здоровья", — пишет издание.

По результатам исследования ежедневное употребление апельсинового сока в течение двух месяцев в первую очередь помогло регулировать уровень артериального давления и уменьшить воспаление у здоровых людей.

"Исследования продолжают показывать, как небольшие изменения в рационе или образе жизни могут улучшить здоровье сердца. В исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации в прошлом месяце, ученые проанализировали, как определенные факторы риска, определенные Американской ассоциацией сердца, могут оказывать существенное влияние на риск сердечно-сосудистых заболеваний”, — пишет издание.

Ученые доказали, что пренебрежение такими привычками, как здоровое питание, сон, физические упражнения и избегание никотина, может в 10 раз увеличить риск сердечного приступа или инсульта у взрослых в будущем.

