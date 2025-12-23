Вбиця кишківника зовсім поруч: названо найгірший перекус

Більшість людей мають звичку їсти між основними прийомами їжі — інколи навіть кілька разів на день. Часом ми перекушуємо через відчуття голоду, а інколи — через емоційний стан, наприклад стрес, або просто заради приємних смакових відчуттів. Про це повідомляє видання Parade.

Дослідження, оприлюднене в National Library of Medicine, показує: один або два перекуси протягом дня можуть бути навіть кориснішими, ніж суворе триразове харчування без додаткової їжі. Це пов’язано з тим, що перекуси допомагають уникати переїдання, зменшуючи навантаження на травну й обмінну системи. Водночас вирішальним фактором залишається якість продуктів.

Гастроентеролог і спеціаліст із травлення Джейсон Коренбліт наголошує: є перекус, якого варто уникати майже всім, — це чипси. За його словами, ультраоброблені смажені снеки з довгим переліком складників, серед яких рафіновані крохмалі, промислові олії, штучні ароматизатори та консерванти, не приносять користі кишківнику.

Фахівець пояснює, що чипси є класичним прикладом ультраобробленої їжі, надмірне споживання якої може погіршувати стан кишківника. Такий раціон пов’язують із розвитком запальних процесів, синдрому подразненого кишківника, а також підвищеним ризиком ожиріння, діабету й серцево-судинних захворювань. Якщо вживати чипси зрідка — це не критично, але щоденна звичка може мати негативні наслідки

Коренбліт зазначає, що корисні кишкові бактерії потребують клітковини та резистентного крохмалю, які містяться переважно в рослинній їжі. Чипси ж майже не мають клітковини, тож фактично "годують" людину, але не її мікробіом. Натомість раціон, багатий на клітковину, сприяє різноманіттю корисних бактерій, зменшенню запалення та зміцненню кишкового бар’єра.

З часом регулярні перекуси чипсами можуть знижувати кількість корисних мікроорганізмів і посилювати запальні процеси. Деякі харчові добавки й емульгатори, за словами лікаря, здатні порушувати захисний слизовий шар кишківника та підвищувати його проникність.

