Убийца кишечника совсем рядом: назван худший перекус

Большинство людей имеют привычку есть между основными приемами пищи иногда даже несколько раз в день. Иногда мы перекусываем из-за ощущения голода, а иногда — из-за эмоционального состояния, например стресса, или просто ради приятных вкусовых ощущений. Об этом сообщает издание Parade.

Фото: из открытых источников

Исследование, обнародованное в National Library of Medicine, показывает: один или два перекуса в течение дня могут быть даже более полезными, чем суровое трехразовое питание без дополнительной пищи. Это связано с тем, что перекусы помогают избегать переедания, уменьшая нагрузку на пищеварительную и обменную системы. В то же время, решающим фактором остается качество продуктов.

Гастроэнтеролог и специалист по пищеварению Джейсон Коренблит отмечает: есть перекус, которого следует избегать почти всем — это чипсы. По его словам, ультраобработанные жареные снеки с длинным перечнем составляющих, среди которых рафинированные крахмалы, промышленные масла, искусственные ароматизаторы и консерванты, не приносят пользы кишечнику.

Специалист объясняет, что чипсы являются классическим примером ультраобработанной пищи, чрезмерное потребление которой может усугублять состояние кишечника. Такой рацион связывают с развитием воспалительных процессов, синдрома раздраженного кишечника, а также повышенным риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Если употреблять чипсы изредка – это не критично, но ежедневная привычка может иметь негативные последствия.

Коренблит отмечает, что полезные кишечные бактерии нуждаются в клетчатке и резистентном крахмале, которые содержатся преимущественно в растительной пище. Чипсы же почти не имеют клетчатки, поэтому фактически "кормят" человека, но не его микробиом. Рацион, богатый клетчаткой, способствует разнообразию полезных бактерий, уменьшению воспаления и укреплению кишечного барьера.

С течением времени регулярные перекусы чипсами могут снижать количество полезных микроорганизмов и усиливать воспалительные процессы. Некоторые пищевые добавки и эмульгаторы, по словам врача, способны нарушать защитный слизистый кишечник и повышать его проницаемость.

