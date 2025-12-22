Як омолодити свій мозок на 8 років: названо 4 звички, які зроблять з вами диво

Вчені з Університету Флориди провели дослідження, яке показало: мозок людини можна "омолодити" на вісім років завдяки певним корисним звичкам. Про це повідомляє Daily Mail.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці виділили чотири основні фактори, що позитивно впливають на мозкові тканини: прояв оптимізму, регулярний та якісний сон, ефективне управління стресом і підтримка активних соціальних контактів з родиною та друзями. Ці елементи способу життя допомагають мозку зберігати молодість незалежно від хронологічного віку.

Протягом двох років дослідники спостерігали за 128 людьми середнього та старшого віку, серед яких більшість були жінки з хронічним болем у колінах. Використовуючи магнітно-резонансну томографію (МРТ) та алгоритми машинного навчання, науковці визначали "мозковий вік" кожного учасника. Результати показали, що ті, хто дотримувався здорового способу життя та мав позитивні психологічні показники, мали мозок, що виглядав до восьми років молодшим за фактичний вік.

Водночас дослідники відзначили, що складні життєві обставини — хронічний біль, низький дохід, обмежена освіта та соціальна незахищеність — асоціювалися з прискореним старінням мозку. Проте вплив таких труднощів з часом слабшав, тоді як переваги здорових звичок залишалися стабільними та тривалими.

Додатково науковці підкреслили, що відмова від куріння та контроль ваги також відіграють ключову роль у підтримці мозкової молодості. Керівниця дослідження Кімберлі Сібілле наголосила: "Здорові звички не просто зменшують фізичні страждання, вони зміцнюють організм і мозок на всіх рівнях".

