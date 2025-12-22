Как омолодить свой мозг на 8 лет: названы 4 привычки, которые сделают с вами чудо

Ученые из Университета Флориды провели исследование, показавшее: мозг человека можно "омолодить" на восемь лет благодаря определенным полезным привычкам. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты выделили четыре основных фактора, положительно влияющих на мозговые ткани: проявление оптимизма, регулярный и качественный сон, эффективное управление стрессом и поддержка активных социальных контактов с семьей и друзьями. Эти элементы образа жизни помогают мозгу сохранять молодость вне зависимости от хронологического возраста.

В течение двух лет исследователи наблюдали за 128 людьми среднего и старшего возраста, среди которых большинство были женщины с хронической болью в коленях. Используя магнитно-резонансную томографию (МРТ) и алгоритмы машинного обучения, ученые определяли "мозговой возраст" каждого участника. Результаты показали, что те, кто придерживался здорового образа жизни и имел положительные психологические показатели, имели мозг, который выглядел до восьми лет младше фактического возраста.

В то же время исследователи отметили, что сложные жизненные обстоятельства – хроническая боль, низкий доход, ограниченное образование и социальная незащищенность – ассоциировались с ускоренным старением мозга. Однако влияние таких трудностей со временем ослабевало, в то время как преимущества здоровых привычек оставались стабильными и длительными.

Кроме того, ученые подчеркнули, что отказ от курения и контроль веса также играют ключевую роль в поддержке мозговой молодости. Руководитель исследования Кимберли Сибилле подчеркнула: "Здоровые привычки не просто уменьшают физические страдания, они укрепляют организм и мозг на всех уровнях".

