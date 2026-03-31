Ваш шлунок у повній безпеці: розкрито несподіваний секрет бульйону

Не всі супи однаково корисні для шлунка — і справа не лише у складниках, а передусім у способі приготування. Лікарі-гастроентерологи підкреслюють, що саме від цього залежить, чи стане страва легким помічником для травлення, чи навпаки — джерелом дискомфорту.

Найбільш щадний варіант — легкий овочевий бульйон без попереднього обсмажування. Такий суп легко перетравлюється, не навантажує шлунок і сприяє нормальній роботі травної системи. Обсмажені зажарки та смажені інгредієнти роблять страву важкою: масло й висока температура підвищують кислотність і дратують слизову.

Овочі, зварені без обжарки, зберігають м’якість і ніжність. Найкорисніші для шлунка — кабачки, морква, картопля та інші м’які овочі, що не провокують подразнення. Легкий курячий бульйон теж підійде, особливо якщо використати другий відвар після зливу першого, щоб позбутися зайвого жиру. М’ясо рекомендують обирати пісне — куряча грудка чи індичка є оптимальним варіантом.

Суп-пюре вважається найкрашим, адже не вимагає активної роботи шлунка. Вершки, обсмажені овочі та надлишок спецій роблять навіть корисну страву важкою для травлення. Лікарі іноді радять додавати трохи вівсянки: вона обволікає слизову, захищає шлунок та покращує роботу травної системи.

Сіль та спеції варто використовувати помірно, а температура супу не повинна бути надто гарячою, адже це може травмувати слизову оболонку. Легкі бульйони допомагають відновитися після хвороби, додають енергії та не перевантажують організм.

Правильний вибір супу робить його справжнім "ліками" для шлунка — простою, доступною та ефективною стравою, що підтримує травлення і зміцнює організм.

