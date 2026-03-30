Часте вживання макаронів призводить до страшної хвороби: експерти нажахали застередженням

Регулярне вживання макаронів кілька разів на тиждень дійсно впливає на рівень цукру в крові, проте цей вплив не завжди є різким або небезпечним. За словами фахівців, усе залежить від виду пасти, способу приготування та поєднання з іншими продуктами.

Передусім, макарони — це джерело вуглеводів, які в організмі перетворюються на глюкозу і забезпечують енергію. Водночас багато видів пасти мають помірний глікемічний індекс, тому підвищують рівень глюкози поступово, а не різко. Дослідження показують, що деякі популярні види макаронів можуть впливати на цукор повільніше, ніж білий хліб чи рис.

Важливу роль відіграє ступінь готовності. Макарони "аль денте" (злегка недоварені) засвоюються повільніше, що допомагає уникнути різких стрибків цукру в крові. Натомість переварена паста швидше перетравлюється, тому може спричинити стрімке підвищення глюкози, особливо якщо йдеться про великі порції.

Цікавий факт: охолоджені або повторно розігріті макарони містять більше резистентного крохмалю. Ця форма крохмалю засвоюється повільніше, що позитивно впливає на контроль рівня глюкози.

Кращим вибором вважаються цільнозернові макарони, адже вони багаті на клітковину. Саме вона уповільнює травлення, сприяє стабільнішому рівню цукру та може покращувати чутливість до інсуліну.

Не менш важливо, з чим ви їсте пасту. Поєднання з білками, корисними жирами та овочами допомагає знизити глікемічне навантаження і зробити реакцію організму більш збалансованою.

У підсумку, помірне споживання макаронів навряд чи призведе до інсулінорезистентності або розвитку діабету. Головне — контролювати порції, обирати якісні продукти та дотримуватися збалансованого раціону.

