Частое употребление макарон приводит к страшной болезни: эксперты напугали оговоркой

Регулярное употребление макарон несколько раз в неделю действительно влияет на уровень сахара в крови , однако это влияние не всегда является резким или опасным. По словам специалистов , все зависит от вида пасты, способа приготовления и сочетания с другими продуктами.

Прежде всего, макароны – это источник углеводов , которые в организме превращаются в глюкозу и обеспечивают энергию. В то же время, многие виды пасты имеют умеренный гликемический индекс , поэтому повышают уровень глюкозы постепенно, а не резко. Исследования показывают, что некоторые популярные виды макарон могут влиять на сахар медленнее, чем белый хлеб или рис.

Важную роль играет степень готовности. Макароны "аль денте" (слегка недоваренные) усваиваются медленнее, что помогает избежать резких скачков сахара в крови . Переваренная паста скорее переваривается, поэтому может вызвать стремительное повышение глюкозы, особенно если речь идет о больших порциях.

Интересный факт: охлажденные или повторно разогретые макароны содержат больше резистентного крахмала . Эта форма крахмала усваивается более медленно, что положительно влияет на контроль уровня глюкозы.

Лучшим выбором считаются цельнозерновые макароны , ведь они богаты клетчаткой . Именно она замедляет пищеварение, способствует более стабильному уровню сахара и может улучшать чувствительность к инсулину .

Не менее важно, с чем вы едите пасту. Сочетание белков, полезных жиров и овощей помогает снизить гликемическую нагрузку и сделать реакцию организма более сбалансированной.

В итоге умеренное потребление макарон вряд ли приведет к инсулинорезистентности или развитию диабета. Главное — контролировать порции, выбирать качественные продукты и соблюдать сбалансированный рацион.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что яйца – один из самых питательных и универсальных продуктов питания. Они богаты белоком высокого качества, витаминами и минералами, а также сытными и простыми в приготовлении. Одно яйцо содержит комплекс полезных веществ, поддерживающих мышечную ткань, нервную систему, зрение и иммунитет.