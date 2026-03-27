Ідеальні яйця для серця: цей унікальний рецепт неодмінно зміцнить здоров’я

Яйця – один із найбільш поживних і універсальних продуктів харчування. Вони багаті на білок високої якості, вітаміни та мінерали, а ще ситні та прості у приготуванні. Одне яйце містить комплекс корисних речовин, які підтримують м’язову тканину, нервову систему, зір та імунітет, зазначає WP abcZdrowie.

Фото: з відкритих джерел

Хоча білок вважають головним джерелом протеїну, жовток теж багатий на цей макроелемент. Крім того, він містить жиророзчинні вітаміни A, D та E, деякі вітаміни групи B, фосфоліпіди та інші біологічно активні речовини, що важливі для обміну речовин та загальної енергетики організму.

"Вибір найкорисніших яєць залежить не лише від їхнього розміру чи походження, а й від способу приготування. Тривале смаження чи варіння може знизити поживну цінність жовтка, який більш чутливий до високих температур, ніж білок", – пояснюють експерти.

Найоптимальніший метод приготування – щоб білок був повністю зварений, а жовток залишався напіврідким. Це забезпечує "найкращий баланс між безпекою та збереженням поживних речовин". Також важливо пам’ятати, що сирий білок містить авідин, який може блокувати засвоєння біотину; нагрівання його деактивує, тоді як жовток втрачає корисні властивості при надмірній термічній обробці.

Щодо холестерину, який є у жовтках, фахівці зазначають, що для більшості здорових людей це не провокує автоматичне підвищення рівня в крові. Проблема часто полягає не в яйцях, а в додатках – беконі, жирних сирах, великій кількості масла чи майонезу. Самі яйця можуть стати корисною частиною збалансованого раціону, особливо в поєднанні з овочами, цільнозерновим хлібом, авокадо або зеленню. В такому варіанті вони забезпечують білок, жири, клітковину та антиоксиданти одночасно.

Для досягнення ідеальної консистенції яйця варто помістити у холодну воду, довести до кипіння та варити 3–4 хвилини, після чого охолодити у холодній воді. Білок стане пружним, а жовток – кремовим. Рекомендована кількість – 1–2 яйця на день, залежно від віку, фізичної активності та стану здоров’я.

Як вже писали "Коментарі", печінка — один з найважливіших органів людського організму, що виконує безліч життєво важливих функцій, від очищення крові до регуляції метаболізму. Щоб зберегти її здоров’я, не обов’язково витрачати великі кошти на дорогі добавки або суперфуди. Науковці все частіше наголошують на важливості доступних та простих продуктів, які можуть значно покращити функціонування печінки.