Идеальные яйца для сердца: этот уникальный рецепт непременно укрепит здоровье

Яйца – один из самых питательных и универсальных продуктов питания. Они богаты белоком высокого качества, витаминами и минералами, а также сытными и простыми в приготовлении. Одно яйцо содержит комплекс полезных веществ, поддерживающих мышечную ткань, нервную систему, зрение и иммунитет, отмечает WP abcZdrowie.

Фото: из открытых источников

Хотя белок считают главным источником протеина, желток тоже богат этим макроэлементом. Кроме того, он содержит жирорастворимые витамины A, D и E, некоторые витамины группы B, фосфолипиды и другие биологически активные вещества, важные для обмена веществ и общей энергетики организма.

"Выбор самых полезных яиц зависит не только от их размера или происхождения, но и от способа приготовления. Длительная жарка или варка может снизить питательную ценность желтка, более чувствительного к высоким температурам, чем белок", — объясняют эксперты.

Самый оптимальный метод приготовления – чтобы белок был полностью сварен, а желток оставался полужидким. Это обеспечивает "лучший баланс между безопасностью и сохранением питательных веществ". Также важно помнить, что сырой белок содержит авидин, который может блокировать усвоение биотина; нагрев его деактивирует, тогда как желток теряет полезные свойства при чрезмерной термической обработке.

Что касается холестерина, который есть в желтках, специалисты отмечают, что для большинства здоровых людей это не провоцирует автоматическое повышение уровня крови. Проблема часто заключается не в яйцах, а в добавках – беконе, жирных сырах, большом количестве масла или майонеза. Сами яйца могут стать полезной частью сбалансированного рациона, особенно в сочетании с овощами, цельнозерновым хлебом, авокадо или зеленью. В таком варианте они снабжают белок, жиры, клетчатку и антиоксиданты одновременно.

Для достижения идеальной смеси яйца следует поместить в холодную воду, довести до кипения и варить 3–4 минуты, после чего охладить в холодной воде. Белок станет упругим, а желток – кремовым. Рекомендованное количество – 1–2 яйца в день в зависимости от возраста, физической активности и состояния здоровья.

