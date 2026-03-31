logo

BTC/USD

66609

ETH/USD

2037.99

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ваш желудок в полной безопасности: раскрыт неожиданный секрет бульона
commentss НОВОСТИ Все новости

Ваш желудок в полной безопасности: раскрыт неожиданный секрет бульона

Многие думают, что все виды супа полезны для желудка, однако гастроэнтерологи давно опровергли это мнение.

31 марта 2026, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Не все супы одинаково полезны для желудка — и дело не только в составляющих, но, прежде всего, в способе приготовления. Врачи-гастроэнтерологи подчеркивают, что именно от этого зависит, станет ли блюдо легким помощником для пищеварения или наоборот – источником дискомфорта.

Фото: из открытых источников

Наиболее щадящий вариант – легкий овощной бульон без предварительного обжаривания. Такой суп легко переваривается, не нагружает желудок и способствует нормальной работе пищеварительной системы. Обжаренные зажарки и жареные ингредиенты делают блюдо тяжелым: масло и высокая температура повышают кислотность и раздражают слизистую.

Овощи, сваренные без обжарки, сохраняют мягкость и нежность. Самые полезные для желудка — кабачки, морковь, картофель и другие мягкие овощи, не провоцирующие раздражение. Легкий куриный бульон тоже подойдет, особенно если использовать второй отвар после слива первого, чтобы избавиться от лишнего жира. Мясо рекомендуют выбирать постное — куриная грудка или индейка является оптимальным вариантом.

Суп-пюре считается самым лучшим , ведь не требует активной работы желудка. Сливки, обжаренные овощи и избыток специй делают даже полезное блюдо тяжелым для пищеварения. Врачи иногда советуют добавлять немного овсянки: она обволакивает слизистую, защищает желудок и улучшает работу пищеварительной системы.  

Соль и специи следует использовать умеренно, а температура супа не должна быть слишком горячей, ведь это может травмировать слизистую. Легкие бульоны помогают восстановиться после болезни, добавляют энергию и не перегружают организм.  

Правильный выбор супа делает его настоящим "лекарством" для желудка — простым, доступным и эффективным блюдом, поддерживающим пищеварение и укрепляющим организм.

Портал "Комментарии" уже писал , что регулярное употребление макарон несколько раз в неделю действительно влияет на уровень сахара в крови, однако это влияние не всегда является резким или опасным. По словам специалистов, все зависит от вида пасты, способа приготовления и сочетания с другими продуктами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости