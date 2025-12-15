logo_ukra

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Ваш імунітет у великій загрозі через ці улюблені продукти: важливе застереження
commentss НОВИНИ Всі новини

Ваш імунітет у великій загрозі через ці улюблені продукти: важливе застереження

Варто уникати високоперероблених, солодких та дуже жирних продуктів, алкоголю та червоного м’яса, оскільки вони мають прозапальну дію і можуть провокувати або посилювати запалення

15 грудня 2025, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Деякі популярні напої та страви можуть провокувати запальні процеси, порушувати роботу кишківника та знижувати захисні функції організму. Про це повідомляє Eatthis.

Ваш імунітет у великій загрозі через ці улюблені продукти: важливе застереження

Фото: з відкритих джерел

Експерти радять обмежити або повністю виключити такі продукти:

Газовані напої

Солодка газована вода сприяє запаленню, особливо при високому споживанні калорій. Дослідження показують, що у людей, які регулярно п’ють такі напої, підвищується рівень С-реактивного білка — маркера системного запалення. До того ж рідкі калорії легко перевищити, що посилює негативний ефект.

Фастфуд

Страви швидкого приготування часто поєднують смажене, рафіноване борошно та цукор, створюючи надто калорійні продукти. Вони можуть викликати системні запальні процеси і негативно впливати на імунітет.

Алкоголь

Спиртні напої ослаблюють імунітет, оскільки організм витрачає ресурси на нейтралізацію токсинів. Крім того, алкоголь погіршує якість сну, що додатково знижує здатність організму протистояти вірусам та застудам.

Смажене м’ясо

При сильному підсмажуванні м’яса утворюються кінцеві продукти глікування (AGE), які підвищують оксидативний стрес. Це може послаблювати імунну систему та підвищувати ризик розвитку раку товстої кишки.

Як вже писали "Коментарі", до новорічних свят залишилося зовсім небагато часу, але навіть за короткий період реально трохи скоригувати фігуру, якщо поставити собі таку мету. Швидке зниження ваги найчастіше пов’язане не зі спалюванням жиру, а з виведенням зайвої рідини та зменшенням калорійності харчування.  

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини