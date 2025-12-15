Ваш імунітет у великій загрозі через ці улюблені продукти: важливе застереження

Деякі популярні напої та страви можуть провокувати запальні процеси, порушувати роботу кишківника та знижувати захисні функції організму. Про це повідомляє Eatthis.

Фото: з відкритих джерел

Експерти радять обмежити або повністю виключити такі продукти:

Газовані напої

Солодка газована вода сприяє запаленню, особливо при високому споживанні калорій. Дослідження показують, що у людей, які регулярно п’ють такі напої, підвищується рівень С-реактивного білка — маркера системного запалення. До того ж рідкі калорії легко перевищити, що посилює негативний ефект.

Фастфуд

Страви швидкого приготування часто поєднують смажене, рафіноване борошно та цукор, створюючи надто калорійні продукти. Вони можуть викликати системні запальні процеси і негативно впливати на імунітет.

Алкоголь

Спиртні напої ослаблюють імунітет, оскільки організм витрачає ресурси на нейтралізацію токсинів. Крім того, алкоголь погіршує якість сну, що додатково знижує здатність організму протистояти вірусам та застудам.

Смажене м’ясо

При сильному підсмажуванні м’яса утворюються кінцеві продукти глікування (AGE), які підвищують оксидативний стрес. Це може послаблювати імунну систему та підвищувати ризик розвитку раку товстої кишки.

