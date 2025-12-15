Ваш иммунитет в большой угрозе из-за этих любимых продуктов: важна оговорка

Некоторые популярные напитки могут провоцировать воспалительные процессы, нарушать работу кишечника и снижать защитные функции организма. Об этом сообщает Eatthis.

Фото: из открытых источников

Эксперты советуют ограничить или полностью исключить следующие продукты:

Газированные напитки

Сладкая газировка способствует воспалению, особенно при высоком потреблении калорий. Исследования показывают, что у людей, регулярно пьющих такие напитки, повышается уровень С-реактивного белка – маркера системного воспаления. К тому же редкие калории легко превысить, что усиливает отрицательный эффект.

Фастфуд

Блюда быстрого приготовления часто сочетают жареную, рафинированную муку и сахар, создавая слишком калорийные продукты. Они могут вызывать системные воспалительные процессы и отрицательно влиять на иммунитет.

Алкоголь

Спиртные напитки ослабляют иммунитет, поскольку организм тратит ресурсы на нейтрализацию токсинов. Кроме того, алкоголь ухудшает качество сна, что дополнительно снижает способность организма противостоять вирусам и простудам.

Жареное мясо

При сильном поджаривании мяса образуются конечные продукты гликирования (AGE), повышающие оксидативный стресс. Это может ослаблять иммунную систему и повышать риск развития рака толстой кишки.

Как уже писали "Комментарии", до новогодних праздников осталось совсем немного времени, но даже за короткий период реально немного скорректировать фигуру, если поставить себе такую цель. Быстрое понижение веса чаще всего связано не со сжиганием жира, а с выведением лишней жидкости и уменьшением калорийности питания.