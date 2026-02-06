logo_ukra

Усі їдять цей снек, але навіть не підозрюють, як сильно він шкодить здоров'ю

Попкорн, навіть простий і без добавок, може швидко підвищувати рівень цукру на крові

Попкорн дуже шкідливий у великих порціях або за регулярного споживання. Варто знати, з чим його поєднувати, щоби зменшити шкоду.

Усі їдять цей снек, але навіть не підозрюють, як сильно він шкодить здоров'ю

Попкорн. Фото: з відкритих джерел

Попкорн – це цільнозерновий вуглевод, що містить крохмаль, який організм розщеплює на глюкозу під час травлення. Ця глюкоза потрапляє у кров, викликаючи природне підвищення рівня цукру на крові.

За даними USDA, харчові волокна у попкорні уповільнюють травлення. Вони діють як буфер, допомагаючи обмежити різкі сплески, регулюючи швидкість засвоєння глюкози. Коли ви їсте звичайний попкорн у помірній кількості, його клітковина допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Одна чашка попкорну, приготованого за допомогою гарячого повітря, містить близько 6,2 г вуглеводів, що є невеликою кількістю для перекушування. Проте вживання його безпосередньо з пакета чи відра у кінотеатрі може призвести до споживання кількох порцій одночасно.

Наприклад, деякі контейнери для попкорну у кінотеатрах можуть вмістити майже 24 чашки та містити 148 г вуглеводів. Вживання такої великої порції може значно підвищити рівень цукру в крові, навіть якщо попкорн не підсолоджується.

Попкорн приготований повітряним способом (звичайний). Цей варіант з високим вмістом клітковини має найнижчий глікемічний індекс, оскільки не містить доданого цукру та оброблених олій.

Попкорн з оливковою або авокадовою олією. Містить корисні для серця жири, що діють як буфер разом із натуральною клітковиною, уповільнюючи засвоєння вуглеводів та зупиняючи різкі стрибки цукру в крові.

Попкорн у мікрохвильовій печі. Розігрів у мікрохвильовій печі може зробити крохмаль попкорну більш засвоюваним, що призведе до швидшої глікемічної реакції.

Карамель або шоколадна глазур. Вони мають найвищу глікемічну дію, оскільки прості цукру у поєднанні з крохмалем викликають швидке підвищення рівня глюкози в крові та інсуліну.

Джерело: https://www.verywellhealth.com/does-popcorn-raise-blood-sugar-11883085
