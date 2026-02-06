logo

Все едят этот снек, но даже не подозревают, как сильно он вредит здоровью
НОВОСТИ

Все едят этот снек, но даже не подозревают, как сильно он вредит здоровью

Попкорн, даже простой и без добавок, может быстро повышать уровень сахара в крови

6 февраля 2026, 11:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Попкорн очень вреден в больших порциях или при регулярном потреблении. Стоит знать, с чем его сочетать, чтобы уменьшить вред.

Все едят этот снек, но даже не подозревают, как сильно он вредит здоровью

Попкорн. Фото: из открытых источников

Попкорн – это цельнозерновой углевод, содержащий крахмал, который организм расщепляет на глюкозу во время пищеварения. Эта глюкоза попадает в кровь, вызывая естественное повышение уровня сахара в крови.

По данным USDA, пищевые волокна в попкорне замедляют пищеварение. Они действуют как буфер, помогая ограничить резкие всплески, регулируя скорость усвоения глюкозы. Когда вы едите обычный попкорн в умеренных количествах, его клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Одна чашка попкорна, приготовленного с помощью горячего воздуха, содержит около 6,2 г углеводов, что является относительно небольшим количеством для перекуса. Однако употребление его непосредственно из пакета или ведра в кинотеатре может привести к потреблению нескольких порций одновременно.

Например, некоторые контейнеры для попкорна в кинотеатрах могут вместить почти 24 чашки и содержать 148 г углеводов. Употребление такой большой порции может значительно повысить уровень сахара в крови, даже если попкорн не подслащен.

Попкорн, приготовленный воздушным способом (обычный). Этот вариант с высоким содержанием клетчатки имеет самый низкий гликемический индекс, поскольку не содержит добавленного сахара и обработанных масел.

Попкорн с оливковым или авокадовым маслом. Содержит полезные для сердца жиры, действующие как буфер вместе с натуральной клетчаткой, замедляя усвоение углеводов и останавливая резкие скачки сахара в крови.

Попкорн в микроволновке. Разогрев в микроволновой печи может сделать крахмал попкорна более усваиваемым, что приведет к более быстрой гликемической реакции.

Карамель или шоколадная глазурь. Они имеют самое высокое гликемическое воздействие, поскольку простые сахара в сочетании с крахмалом вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови и инсулина.

Читайте также на портале "Комментарии" — попкорн из микроволновки очень опасен: что показало исследование ученых.




Источник: https://www.verywellhealth.com/does-popcorn-raise-blood-sugar-11883085
