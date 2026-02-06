Все едят этот снек, но даже не подозревают, как сильно он вредит здоровью

Попкорн очень вреден в больших порциях или при регулярном потреблении. Стоит знать, с чем его сочетать, чтобы уменьшить вред.

Попкорн. Фото: из открытых источников

Попкорн – это цельнозерновой углевод, содержащий крахмал, который организм расщепляет на глюкозу во время пищеварения. Эта глюкоза попадает в кровь, вызывая естественное повышение уровня сахара в крови.

По данным USDA, пищевые волокна в попкорне замедляют пищеварение. Они действуют как буфер, помогая ограничить резкие всплески, регулируя скорость усвоения глюкозы. Когда вы едите обычный попкорн в умеренных количествах, его клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Одна чашка попкорна, приготовленного с помощью горячего воздуха, содержит около 6,2 г углеводов, что является относительно небольшим количеством для перекуса. Однако употребление его непосредственно из пакета или ведра в кинотеатре может привести к потреблению нескольких порций одновременно.

Например, некоторые контейнеры для попкорна в кинотеатрах могут вместить почти 24 чашки и содержать 148 г углеводов. Употребление такой большой порции может значительно повысить уровень сахара в крови, даже если попкорн не подслащен.

Попкорн, приготовленный воздушным способом (обычный). Этот вариант с высоким содержанием клетчатки имеет самый низкий гликемический индекс, поскольку не содержит добавленного сахара и обработанных масел.

Попкорн с оливковым или авокадовым маслом. Содержит полезные для сердца жиры, действующие как буфер вместе с натуральной клетчаткой, замедляя усвоение углеводов и останавливая резкие скачки сахара в крови.

Попкорн в микроволновке. Разогрев в микроволновой печи может сделать крахмал попкорна более усваиваемым, что приведет к более быстрой гликемической реакции.

Карамель или шоколадная глазурь. Они имеют самое высокое гликемическое воздействие, поскольку простые сахара в сочетании с крахмалом вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови и инсулина.

