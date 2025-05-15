Этот попкорн лучше не есть: в чем его проблема для здоровья

Попкорн давно стал синонимом кино, уюта и быстрого перекуса. Но если вы привыкли готовить его в микроволновке, стоит задуматься, сколь безопасным это может быть. Научные исследования указывают на потенциальные риски для здоровья, связанные с упаковкой и составом попкорна для приготовления в микроволновке.

Попкорн. Фото из открытых источников

Внешне безопасная упаковка для попкорна в микроволновке может содержать ПФАС (пер- и полифтороалкильные вещества). Их добавляют в бумажные пакеты, чтобы защитить их от проникновения жиров и влаги. Однако проблема в том, что при нагревании ПФАС могут выделять перфтороктановую кислоту (ПФОК). Это токсическое соединение, которое связано с рядом серьезных проблем для здоровья.

Несмотря на свою невидимость, ПФОК способна скапливаться в организме и не выводиться годами. По данным журнала Environmental Health Perspectives, регулярное употребление микроволнового попкорна может повысить уровень ПФАС в крови на 63% по сравнению со средним показателем.

Как следствие, длительный контакт с этим веществом может привести к нарушению функций печени, повысить риск бесплодия, увеличить уровень "плохого" холестерина, привести к гормональным нарушениям, в частности, проблем со щитовидной железой, а также создать риск развития некоторых видов рака.

Кроме того, упаковка не единственная проблема такого попкорна. Состав продукта обычно содержит пальмовое масло, гидрогенизированные жиры, усилители вкуса, избыток соли и искусственные ароматизаторы. Все это превращает полезную кукурузную закуску в калорийную и потенциально вредную смесь.

Хотя попкорн в микроволновке это быстро и удобно, существуют гораздо более здоровые способы приготовления этой закуски. В качестве альтернативы может быть традиционное приготовление попкорна на сковороде или в кастрюле. Для этого нужно всего несколько ложек кукурузных зерен, немного масла и приправ по вашему вкусу.

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