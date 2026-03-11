Удар по стресу: 3 секретні продукти, які відновлюють нерви швидше за ліки

Нервова система управляє майже всіма процесами в організмі — від серцебиття та травлення до пам'яті та реакції на стрес. Хоча жоден продукт не може вилікувати неврологічні захворювання, правильне харчування допомагає нервам.

Першою у рейтингу йде жирна риба.

Лосось є одним з найкращих джерел омега-3 жирних кислот — EPA та DHA. Вони входять до складу мембран нервових клітин та допомагають мозку адаптуватися та формувати нові зв'язки.

Крім того, омега-3 зменшують запалення в організмі, що може пошкоджувати нервові клітини. Також ця риба містить вітамін D, який підтримує роботу мозку.

Другий у рейтингу йде листова зелень.

Шпинат багатий фолатами та магнієм. Фолати допомагають організму виробляти нейромедіатори – серотонін та дофамін, які впливають на настрій.

Магній бере участь у передачі нервових імпульсів, допомагає м'язам розслаблятися та може зменшувати реакцію організму на стрес.

На третьому місці розташувався – йогурт.

Продукт містить корисні бактерії, які підтримують здоровий мікробіом кишківника. Вчені говорять про так звану осі "кишковик-мозок", через яку стан травної системи впливає на нервову систему.

Дослідження показують, що люди, які регулярно їдять йогурт чи інші молочні продукти, можуть мати найкращі показники когнітивних функцій.

