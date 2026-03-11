logo_ukra

Удар по стресу: 3 секретні продукти, які відновлюють нерви швидше за ліки
Удар по стресу: 3 секретні продукти, які відновлюють нерви швидше за ліки

Для підтримки нервової системи рекомендують регулярно їсти збалансовані страви

11 березня 2026, 10:12
Нервова система управляє майже всіма процесами в організмі — від серцебиття та травлення до пам'яті та реакції на стрес. Хоча жоден продукт не може вилікувати неврологічні захворювання, правильне харчування допомагає нервам.

Удар по стресу: 3 секретні продукти, які відновлюють нерви швидше за ліки

Риба. Фото: з відкритих джерел

Першою у рейтингу йде жирна риба.

Лосось є одним з найкращих джерел омега-3 жирних кислот — EPA та DHA. Вони входять до складу мембран нервових клітин та допомагають мозку адаптуватися та формувати нові зв'язки.

Крім того, омега-3 зменшують запалення в організмі, що може пошкоджувати нервові клітини. Також ця риба містить вітамін D, який підтримує роботу мозку.

Другий у рейтингу йде листова зелень.

Шпинат багатий фолатами та магнієм. Фолати допомагають організму виробляти нейромедіатори – серотонін та дофамін, які впливають на настрій.

Магній бере участь у передачі нервових імпульсів, допомагає м'язам розслаблятися та може зменшувати реакцію організму на стрес.

На третьому місці розташувався – йогурт.

Продукт містить корисні бактерії, які підтримують здоровий мікробіом кишківника. Вчені говорять про так звану осі "кишковик-мозок", через яку стан травної системи впливає на нервову систему.

Дослідження показують, що люди, які регулярно їдять йогурт чи інші молочні продукти, можуть мати найкращі показники когнітивних функцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — постійний стрес – це не лише емоційний тягар. Він може спровокувати розвиток серйозних захворювань, таких як гіпертонія, мігрені, імпотенція.

Сімейний лікар онлайн-фармації Lloyds Бхавіні Шах пояснила, як хронічний стрес впливає на організм, та які хвороби може спричинити, пише видання Express.




