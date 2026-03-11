logo

Удар по стрессу: 3 секретных продукта, которые восстанавливают нервы быстрее лекарств
Удар по стрессу: 3 секретных продукта, которые восстанавливают нервы быстрее лекарств

Для поддержания нервной системы рекомендуют регулярно есть сбалансированные блюда

11 марта 2026, 10:12
Нервная система управляет почти всеми процессами в организме — от сердцебиения и пищеварения до памяти и реакции на стресс. Хотя ни один продукт не может вылечить неврологические заболевания, правильное питание помогает нервам.

Рыба. Фото: из открытых источников

Первой в рейтинге идет жирная рыба.

Лосось является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот — EPA и DHA. Они входят в состав мембран нервных клеток и помогают мозгу адаптироваться и формировать новые связи.

Кроме того, омега-3 уменьшают воспаление в организме, которое может повреждать нервные клетки. Также эта рыба содержит витамин D, поддерживающий работу мозга.

Второй в рейтинге идет листовая зелень.

Шпинат богат фолатами и магнием. Фолаты помогают организму вырабатывать нейромедиаторы — серотонин и дофамин, которые влияют на настроение.

Магний участвует в передаче нервных импульсов, помогает мышцам расслабляться и может уменьшать реакцию организма на стресс.

На третьем месте – йогурт.

Продукт содержит полезные бактерии, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника. Ученые говорят о так называемой оси "кишечник-мозг", через которую состояние пищеварительной системы влияет на нервную систему.

Исследования показывают, что люди, которые регулярно едят йогурт или другие молочные продукты, могут иметь лучшие показатели когнитивных функций.

Читайте также на портале "Комментарии" — постоянный стресс – это не только эмоциональное бремя. Он может спровоцировать развитие серьезных заболеваний, таких как гипертония, мигрени, импотенция.

Семейный врач онлайн-фармации Lloyds Бхавини Шах объяснила, как хронический стресс влияет на организм, и какие болезни может вызвать, пишет издание Express.




