Удар по стрессу: 3 секретных продукта, которые восстанавливают нервы быстрее лекарств

Нервная система управляет почти всеми процессами в организме — от сердцебиения и пищеварения до памяти и реакции на стресс. Хотя ни один продукт не может вылечить неврологические заболевания, правильное питание помогает нервам.

Рыба. Фото: из открытых источников

Первой в рейтинге идет жирная рыба.

Лосось является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот — EPA и DHA. Они входят в состав мембран нервных клеток и помогают мозгу адаптироваться и формировать новые связи.

Кроме того, омега-3 уменьшают воспаление в организме, которое может повреждать нервные клетки. Также эта рыба содержит витамин D, поддерживающий работу мозга.

Второй в рейтинге идет листовая зелень.

Шпинат богат фолатами и магнием. Фолаты помогают организму вырабатывать нейромедиаторы — серотонин и дофамин, которые влияют на настроение.

Магний участвует в передаче нервных импульсов, помогает мышцам расслабляться и может уменьшать реакцию организма на стресс.

На третьем месте – йогурт.

Продукт содержит полезные бактерии, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника. Ученые говорят о так называемой оси "кишечник-мозг", через которую состояние пищеварительной системы влияет на нервную систему.

Исследования показывают, что люди, которые регулярно едят йогурт или другие молочные продукты, могут иметь лучшие показатели когнитивных функций.

