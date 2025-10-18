У цей час доби не можна їсти шоколад: у чому причина

У складі солодощів міститься кофеїн і теобромін, що стимулюють нервову систему і заважають заснути.

Шоколад. Фото: з відкритих джерел

Шоколад виготовляють з какао-бобів, які містять два стимулятори, відомі як кофеїн та теобромін.

Кофеїн сприяє підвищенню бадьорості. Його кількість у шоколаді залежить від обраного виду та кількості какао.

Чим темніший шоколад, тим вищий вміст кофеїну в ньому, оскільки він зберігає більше своїх природних сполук. Наприклад, 30 мл темного шоколаду може містити до 23 міліграм кофеїну, тоді як молочний — близько 6 мг на 30 мл.

Навіть найменша кількість кофеїну може вплинути на сон. Тому варто уникати таких продуктів принаймні за чотири години до сну.

Теобромін — це алкалоїд, який міститься в какао-бобах та шоколаді. Він є більш м'яким стимулятором, ніж кофеїн, але все ж таки може збільшити частоту серцевих скорочень і вплинути на сон.

Молочний шоколад може здаватися найкращим вибором перед сном через нижчий вміст кофеїну та теоброміну. Однак його більш високий вміст цукру може викликати різке підвищення рівня цукру в крові, що може призвести до нічних пробуджень.

Щоб допомогти стабілізувати цей сплеск, спробуйте поєднувати шоколад із продуктами, багатими на білок або клітковиною. Наприклад, додайте кілька шоколадних крихт до грецького йогурту з ягодами.

Ці комбінації можуть допомогти стабілізувати рівень цукру в крові та зробити ваш вечірній десерт більш сприятливим для сну.

Якщо ж вам хочеться солодкого перед сном, спробуйте кисло-солодкі вишні або вишневий сік. Вони природно багаті мелатоніном та антоціанами, які регулюють цикл сну. Також підійде цільнозерновий тост з бананом та горіховою пастою – це відмінний баланс багатих клітковиною вуглеводів, корисних жирів, триптофану та магнію для сприяння розслабленню та спокійному сну. Також буде корисним грецький йогурт із ягодами – суміш білків та вуглеводів допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Ну і, звичайно ж, тепле молоко або трав'яний чай – теплі напої без кофеїну можуть заспокоїти та сигналізувати мозку про те, що час лягати спати. Молоко також містить триптофан, який допомагає підтримувати сон

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дубайський шоколад небезпечний для здоров'я: результати дослідження.



