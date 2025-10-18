В это время суток нельзя есть шоколад: в чем причина

В составе сладостей содержится кофеин и теобромин, стимулирующие нервную систему и мешающие заснуть.

Шоколад. Фото: из открытых источников

Шоколад изготавливают из какао-бобов, которые содержат два стимулятора, известные как кофеин и теобромин.

Кофеин способствует повышению бодрости. Его количество в шоколаде зависит от выбранного вида и количества какао.

Чем темнее шоколад, тем выше содержание кофеина в нем, поскольку он сохраняет больше своих природных соединений. Например, 30 мл темного шоколада может содержать до 23 миллиграммов кофеина, тогда как молочный — около 6 мг на 30 мл.

Даже малейшее количество кофеина может повлиять на сон. Поэтому стоит избегать таких продуктов по крайней мере за четыре часа до сна.

Теобромин — это алкалоид, который содержится в какао-бобах и шоколаде. Он является более мягким стимулятором, чем кофеин, но все же может увеличить частоту сердечных сокращений и повлиять на сон.

Молочный шоколад может казаться лучшим выбором перед сном из-за более низкого содержания кофеина и теобромина. Однако, его более высокое содержание сахара может вызвать резкие повышения уровня сахара в крови, что может привести к ночным пробуждениям.

Чтобы помочь стабилизировать этот всплеск, попробуйте сочетать шоколад с продуктами, богатыми белком или клетчаткой. Например, добавьте несколько шоколадных крошек к греческому йогурту с ягодами.

Эти комбинации могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и сделать ваш вечерний десерт более благоприятным для сна.

Если же вам хочется сладкого перед сном, то попробуйте кисло-сладкие вишни или вишневый сок. Они естественно богаты мелатонином и антоцианами, которые регулируют цикл сна. Также подойдет цельнозерновой тост с бананом и ореховой пастой – это отличный баланс богатых клетчаткой углеводов, полезных жиров, триптофана и магния для содействия расслаблению и спокойному сну. Также будет полезным греческий йогурт с ягодами – смесь белков и углеводов помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Ну и, конечно же, теплое молоко или травяной чай — теплые напитки без кофеина могут успокоить и сигнализировать мозгу о том, что пора ложиться спать. Молоко также содержит триптофан, который помогает поддерживать сон

