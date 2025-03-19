Дубайский шоколад опасен для здоровья: результаты исследования

Немецкий фонд Stiftung Warentest исследовал несколько продающихся на рынке образцов дубайского шоколада. Особое внимание было уделено вкусовым качествам и составу продуктов. Как оказалось, эксклюзивное фисташковое лакомство не только не оправдало вкусовых ожиданий, но в некоторых случаях содержало канцерогенные вещества.

Дубайский шоколад. Фото из открытых источников

Stiftung Warentest проанализировал разные виды дубайского шоколада, включая продукцию известных брендов Lindt, Fex Dessert и Le Damas. Ни один из шести протестированных продуктов не отличался ни качеством, ни вкусом, сообщает Der Spiegel.

Сообщается, что в образцах Fex Dessert и Dubai Chocolate Kunafa & Pistachio от Le Damas были обнаружены вещества, образующиеся в рафинированном пальмовом масле, которые считаются потенциально канцерогенными (а именно 3-монохлорпропандиол и глицидиловые эфиры). Кроме того, продукт содержал афлатоксины – токсины плесневых грибков, которые могут содержаться в фисташках и потенциально представлять опасность для здоровья.

"Ожидается, что употребление шоколада не повлияет на здоровье. Однако такие находки вредных веществ несовместимы с обещанием высочайшего качества", – пишет Stiftung Warentest.

К слову, эти результаты исследований согласуются с предварительными анализами Штутгартского бюро ветеринарных расследований и Государственного управления по защите прав потребителей земли Северный Рейн-Вестфалия. Тогда в импортном дубайском шоколаде также были обнаружены плесневые грибки, так называемые микотоксины.

В то же время четыре из шести проверенных продуктов не соответствовали стандартам маркировки. Они содержали неполные или неправильные названия ингредиентов. На этикетках отсутствовала информация для людей с аллергией.

Два шоколадных конфета – "Фисташковый кадаиф по-дубайски" от Lindt и "Фисташковый кадаиф с молочным шоколадом" от Fex Dessert – были промаркированы правильно.

Дубайский шоколад считается эксклюзивным лакомством. Стоимость плитки составляет 15 евро, а из-за ограниченного количества товара цены на онлайн-аукционах могут расти.

Оригинальный дубайский шоколад – это плитка с начинкой из фисташкового крема. Однако важно, чтобы его текстура была хрустящей. Первая плитка была создана в 2021 году, ее изготовила шоколадная мастерская Fix Dessert Chocolatier и продавалась в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.

Сегодня дубайский шоколад популярен по всему миру. Тренд подхватила компания Lindt, выпустившая свою версию лакомства на немецком рынке. В магазинах культовой сети его можно купить за 15 евро за плитку.

В своем заключении Stiftung Warentest рекомендует потребителям покупать классический фисташковый шоколад как недорогую альтернативу. Также дубайский шоколад можно самостоятельно приготовить дома.

Как известно, Stiftung Warentest – немецкая потребительская организация и фонд, занимающийся беспристрастным исследованием и сравнением товаров и услуг, работает в Берлине с 1964 года.