Топ-7 продуктів, які природним шляхом знижують тиск: що додати до раціону вже сьогодні

Проніна Анна
Понад мільярд людей у світі мають підвищений артеріальний тиск — і далеко не всі про це знають. Часто гіпертонія не проявляється симптомами, але з часом серйозно вражає судини, серце й мозок. Медики радять: перше, з чого варто почати — це харчування.
Омега-3 жирні кислоти з лосося та шпинат із нітратами допомагають знизити тиск природним способом
Найефективніша на сьогодні дієта для гіпертоніків — DASH. Вона обмежує червоне м’ясо, сіль і цукор, натомість робить акцент на рослинній їжі, омега-3, калії та магнії. Ось 7 ключових продуктів, які допоможуть знизити тиск природним шляхом.
Багата на омега-3, така риба знижує запалення й покращує еластичність судин. Регулярне вживання (2–3 г омега-3 на добу) сприяє зниженню тиску.
Мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа або гарбуза — джерело аргініну, магнію та клітковини. Ці речовини покращують кровообіг і тонус судин.
Шпинат містить багато нітратів, калію й магнію, які розслаблюють судини й м’яко знижують тиск.
Червоний буряк та його сік — джерело натуральних нітратів, які розширюють судини. Дослідження показали: буряковий сік може знижувати тиск у різних вікових групах.
Багаті антоціанами, ягоди покращують кровотік. Зокрема, журавлинний сік показав найкращі результати у зниженні систолічного тиску.
Вміст лікопіну в томатах допомагає артеріям залишатись гнучкими, а калій — регулює баланс рідини й тиск у судинах.
Багатий на кальцій, калій і білок, йогурт зміцнює судини. Люди, які регулярно його споживають, мають на 13% нижчий ризик гіпертонії.
