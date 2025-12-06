logo_ukra

Топ-7 продуктів, які природним шляхом знижують тиск: що додати до раціону вже сьогодні
Топ-7 продуктів, які природним шляхом знижують тиск: що додати до раціону вже сьогодні

Медики наголошують: контроль тиску починається з тарілки. Раціон може бути вашим ліком — або ворогом. Ось перелік продуктів, що дійсно допомагають.

6 грудня 2025, 17:55
Автор:
avatar

Проніна Анна

Понад мільярд людей у світі мають підвищений артеріальний тиск — і далеко не всі про це знають. Часто гіпертонія не проявляється симптомами, але з часом серйозно вражає судини, серце й мозок. Медики радять: перше, з чого варто почати — це харчування.

Топ-7 продуктів, які природним шляхом знижують тиск: що додати до раціону вже сьогодні

Омега-3 жирні кислоти з лосося та шпинат із нітратами допомагають знизити тиск природним способом

Найефективніша на сьогодні дієта для гіпертоніків — DASH. Вона обмежує червоне м’ясо, сіль і цукор, натомість робить акцент на рослинній їжі, омега-3, калії та магнії. Ось 7 ключових продуктів, які допоможуть знизити тиск природним шляхом.

1. Жирна риба (лосось, скумбрія, тунець, сардини)

Багата на омега-3, така риба знижує запалення й покращує еластичність судин. Регулярне вживання (2–3 г омега-3 на добу) сприяє зниженню тиску.

2. Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа або гарбуза — джерело аргініну, магнію та клітковини. Ці речовини покращують кровообіг і тонус судин.

3. Листяна зелень (мангольд, шпинат)

Шпинат містить багато нітратів, калію й магнію, які розслаблюють судини й м’яко знижують тиск.

4. Буряк

Червоний буряк та його сік — джерело натуральних нітратів, які розширюють судини. Дослідження показали: буряковий сік може знижувати тиск у різних вікових групах.

5. Ягоди (чорниця, журавлина, малина)

Багаті антоціанами, ягоди покращують кровотік. Зокрема, журавлинний сік показав найкращі результати у зниженні систолічного тиску.

6. Помідори та томатні продукти

Вміст лікопіну в томатах допомагає артеріям залишатись гнучкими, а калій — регулює баланс рідини й тиск у судинах.

7. Йогурт

Багатий на кальцій, калій і білок, йогурт зміцнює судини. Люди, які регулярно його споживають, мають на 13% нижчий ризик гіпертонії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, які злаки допомагають знизити тиск. 



