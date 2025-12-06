Топ-7 продуктов, которые естественным путем снижают давление: что добавить в рацион уже сегодня

Рубрики
Более миллиарда людей в мире имеют повышенное артериальное давление — и далеко не все об этом знают. Часто гипертония не проявляется симптомами, но со временем серьезно поражает сосуды, сердце и мозг. Медики советуют: первое, с чего стоит начать – это питание .
Омега-3 из лосося и нитраты шпината помогают естественно снизить артериальное давление
Самая эффективная на сегодняшний день диета для гипертоников — DASH . Она ограничивает красное мясо, соль и сахар, зато делает акцент на растительной пище, омега-3, калии и магнии . Вот 7 ключевых продуктов, которые помогут снизить давление естественным путём.
Богата омега-3, такая рыба снижает воспаление и улучшает эластичность сосудов. Регулярное употребление (2–3 г омега-3 в сутки) способствует снижению давления.
Миндаль, грецкие орехи, семена чиа или тыквы — источник аргинина, магния и клетчатки. Эти вещества улучшают кровообращение и тонус сосудов.
Шпинат содержит много нитратов, калия и магния, расслабляющих сосуды и мягко снижающих давление.
Красная свекла и ее сок — источник натуральных нитратов, расширяющих сосуды. Исследования показали: свекольный сок может снижать давление в разных возрастных группах.
Богатые антоцианами, ягоды улучшают кровоток. В частности, клюквенный сок показал наилучшие результаты снижения систолического давления.
Содержание ликопина в томатах помогает артериям оставаться гибкими, а калий регулирует баланс жидкости и давление в сосудах.
Богатый кальцием, калием и белоком, йогурт укрепляет сосуды. Люди, регулярно его потребляющие, имеют на 13% низший риск гипертонии.
