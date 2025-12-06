Топ-7 продуктов, которые естественным путем снижают давление: что добавить в рацион уже сегодня

Более миллиарда людей в мире имеют повышенное артериальное давление — и далеко не все об этом знают. Часто гипертония не проявляется симптомами, но со временем серьезно поражает сосуды, сердце и мозг. Медики советуют: первое, с чего стоит начать – это питание .

Омега-3 из лосося и нитраты шпината помогают естественно снизить артериальное давление

Самая эффективная на сегодняшний день диета для гипертоников — DASH . Она ограничивает красное мясо, соль и сахар, зато делает акцент на растительной пище, омега-3, калии и магнии . Вот 7 ключевых продуктов, которые помогут снизить давление естественным путём.

1. Жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, сардины)

Богата омега-3, такая рыба снижает воспаление и улучшает эластичность сосудов. Регулярное употребление (2–3 г омега-3 в сутки) способствует снижению давления.

2. Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена чиа или тыквы — источник аргинина, магния и клетчатки. Эти вещества улучшают кровообращение и тонус сосудов.

3. Лиственная зелень (мангольд, шпинат)

Шпинат содержит много нитратов, калия и магния, расслабляющих сосуды и мягко снижающих давление.

4. Свекла

Красная свекла и ее сок — источник натуральных нитратов, расширяющих сосуды. Исследования показали: свекольный сок может снижать давление в разных возрастных группах.

5. Ягоды (черника, клюква, малина)

Богатые антоцианами, ягоды улучшают кровоток. В частности, клюквенный сок показал наилучшие результаты снижения систолического давления.

6. Помидоры и томатные продукты

Содержание ликопина в томатах помогает артериям оставаться гибкими, а калий регулирует баланс жидкости и давление в сосудах.

7. Йогурт

Богатый кальцием, калием и белоком, йогурт укрепляет сосуды. Люди, регулярно его потребляющие, имеют на 13% низший риск гипертонии.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, какие злаки помогают снизить давление.