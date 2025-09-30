ТОП-3 напої з високим вмістом білка: це можна приготувати кожен

Білок є ключовим макроелементом для підтримки м’язової маси, регуляції апетиту та загального здоров’я. За словами дієтологів, щоденне споживання білка має бути збалансованим і різноманітним, а напої з високим вмістом білка — зручним способом доповнити раціон. Портал “Коментарі” розповідає про три варіанти, які легко приготувати вдома, без зайвих добавок і складних інгредієнтів.

Смузі. Ілюстративне фото

Смузі з грецьким йогуртом і насінням чіа. Цей напій поєднує два джерела білка: грецький йогурт (до 20 г білка на порцію) та насіння чіа (близько 5 г білка). Крім білка, чіа містить омега-3 жирні кислоти, клітковину та кальцій. Для приготування потрібно замочити насіння у воді на 30 хвилин, а потім змішати з йогуртом, ягодами та невеликою кількістю води. Такий смузі добре засвоюється, підтримує травлення та забезпечує тривале відчуття ситості.

Бульйон з куркою або сочевицею. Хоча бульйон традиційно вважається стравою, його можна споживати як напій. Домашній курячий бульйон з додаванням м’яса або бобових (наприклад, сочевиці) забезпечує до 40-45 г білка на порцію. Дієтологи радять додавати трохи оливкової олії або авокадо для балансу жирів. Такий напій добре зігріває, насичує і підтримує водний баланс. Важливо контролювати рівень натрію, особливо якщо бульйон готується з готових концентратів.

Кава з яйцем і білковим молоком. Незвичний, але поживний варіант — кава з додаванням яйця та нежирного молока з високим вмістом білка. Натхненний в’єтнамською та італійською кухнею, цей напій містить до 20 г білка, а також холін і біотин, корисні для мозку. Для приготування потрібно збити яйце з кавою, молоком і невеликою кількістю підсолоджувача, а потім нагріти на водяній бані до утворення кремової текстури. Такий напій не замінює повноцінний сніданок, але може стати поживним доповненням до ранкового раціону.

Варто підсумувати, що ці напої не лише зручні у приготуванні, а й адаптивні до різних дієтичних потреб. Вони підходять як для активних людей, так і для тих, хто шукає легкий спосіб збільшити споживання білка без складних рецептів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який дешевий препарат захистить від раку.



