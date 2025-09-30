Белок – ключевой макроэлемент для поддержания мышечной массы, регуляции аппетита и общего здоровья. По словам диетологов, ежедневное потребление белка должно быть сбалансированным и разнообразным, а напитки с высоким содержанием белка – удобным способом дополнить рацион. Портал "Комментарии" рассказывает о трех вариантах, которые легко приготовить дома, без лишних добавок и сложных ингредиентов.

Смузи. Иллюстративное фото

Смузи с греческим йогуртом и семенами чиа. Этот напиток сочетает в себе два источника белка: греческий йогурт (до 20 г белка на порцию) и семена чиа (около 5 г белка). Кроме белка, чая содержит омега-3 жирные кислоты, клетчатку и кальций. Для приготовления нужно замочить семена в воде на 30 минут, затем смешать с йогуртом, ягодами и небольшим количеством воды. Такая полоса хорошо усваивается, поддерживает пищеварение и обеспечивает длительное ощущение сытости.

Бульон с курицей или чечевицей. Хотя бульон традиционно считается блюдом, его можно употреблять в качестве напитка. Домашний куриный бульон с добавлением мяса или бобовых (например, чечевицы) снабжает до 40-45 г белка на порцию. Диетологи советуют добавлять немного оливкового масла или авокадо для баланса жиров. Такой напиток хорошо согревает, насыщает и поддерживает водный баланс. Важно контролировать уровень натрия, особенно, если бульон готовится из готовых концентратов.

Кофе с яйцом и белковым молоком. Необычный, но питательный вариант – кофе с добавлением яйца и нежирного молока с высоким содержанием белка. Вдохновленный вьетнамской и итальянской кухней этот напиток содержит до 20 г белка, а также холин и биотин, полезные для мозга. Для приготовления нужно взбить яйцо с кофе, молоком и небольшим количеством подсластителя, затем нагреть на водяной бане до образования кремовой текстуры. Такой напиток не заменяет полноценный завтрак, но может стать питательным дополнением к утреннему рациону.

Следует подытожить, что эти напитки не только удобны в приготовлении, но и адаптивны к разным диетическим потребностям. Они подходят как для активных людей, так и для ищущих легкий способ увеличить потребление белка без сложных рецептов.

