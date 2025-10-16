Тиск швидко нормалізується: названо найбільш корисні заморожені овочі

Високий кров’яний тиск, або гіпертонія, сьогодні є проблемою багатьох людей, що значно підвищує ймовірність розвитку серцевих захворювань і ризик інсульту. Проте цей стан можна контролювати, змінивши свій спосіб життя. Про це йдеться у матеріалі Eatingwell.

Фото: з відкритих джерел

Головною складовою здорового способу життя експертка, дієтолог і лікар-терапевт Андреа Матіс називає правильне харчування. Вона наголошує, що збільшення споживання фруктів і овочів допомагає зменшити рівень натрію в організмі та забезпечити його калієм, магнієм і антиоксидантами — речовинами, які сприяють підтримці здоров’я кровоносних судин.

Важливо додати до раціону більше овочів, і зробити це можна навіть у зимовий період за допомогою заморожених продуктів. За словами експертки, заморожені овочі зберігають поживні речовини не гірше за свіжі, а іноді навіть краще, адже вітаміни й мінерали у свіжих овочах можуть руйнуватися при тривалому зберіганні на полицях магазинів.

Серед найбільш корисних заморожених овочів для контролю артеріального тиску виділяють чотири:

Брюссельська капуста

Дієтологиня Амбразія Саблетт рекомендує саме цей овоч через високий вміст клітковини, заліза, вітаміну К і калію — ключових елементів для здорового серця і регуляції тиску. Дослідження 2024 року в журналі BMC Medicine підтверджує, що хрестоцвіті овочі, до яких належить брюссельська капуста, знижують ризик серцево-судинних захворювань. Калій допомагає протистояти надмірному споживанню натрію, розширюючи судини. Клітковина покращує рівень холестерину, а вітамін К підтримує здоров’я артерій.

Шпинат

Шпинат — чудове джерело калію та магнію, які допомагають знижувати кров’яний тиск. Калій виводить зайвий натрій і знімає напругу в судинах, а магній, за даними дослідження 2020 року в журналі MDPI, сприяє розслабленню судин і поліпшенню кровотоку, зменшуючи навантаження на серце. Крім того, шпинат містить харчові нітрати, що перетворюються в організмі на оксид азоту — сполуку, що розширює судини. Заморожений шпинат зручний і швидко готується, адже він попередньо бланшований.

Броколі

Броколі багата на вітамін С, клітковину і антиоксиданти, які сприяють збереженню здоров’я серцево-судинної системи. Дослідження 2023 року в журналі MDPI показало, що клітковина допомагає знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ, що зменшує ризик атеросклерозу та інсульту. Антиоксиданти в броколі знижують запалення — чинник, який призводить до звуження судин і підвищення тиску.

Цвітна капуста

Цей овоч містить багато клітковини і вітаміну С — потужного антиоксиданту, що захищає від атеросклерозу, гіпертонії та інсульту. Клітковина у цвітній капусті допомагає довше зберігати відчуття ситості, що підтримує здорову вагу і сприяє контролю тиску. Завдяки м’якшому смаку, цвітна капуста — популярний вибір для заморожування.

