Давление быстро нормализуется: названы наиболее полезные замороженные овощи

Высокое кровяное давление или гипертония сегодня является проблемой многих людей, что значительно повышает вероятность развития сердечных заболеваний и риск инсульта. Однако это состояние можно контролировать, изменив свой образ жизни. Об этом говорится в материале Eatingwell.

Фото: из открытых источников

Главной составляющей здорового образа жизни эксперт, диетолог и врач-терапевт Андреа Матис называет правильное питание. Она отмечает, что увеличение потребления фруктов и овощей помогает снизить уровень натрия в организме и обеспечить его калием, магнием и антиоксидантами — веществами, способствующими поддержанию здоровья кровеносных сосудов.

Важно добавить в рацион больше овощей, и сделать это можно даже в зимний период с помощью замороженных продуктов. По словам экспертки, замороженные овощи хранят питательные вещества не хуже свежих, а иногда даже лучше, ведь витамины и минералы в свежих овощах могут разрушаться при длительном хранении на полках магазинов.

Среди наиболее полезных замороженных овощей для контроля АД выделяют четыре:

Брюссельская капуста

Диетология Амбразия Саблетт рекомендует именно этот овощ из-за высокого содержания клетчатки, железа, витамина К и калия – ключевых элементов для здорового сердца и регуляции давления. Исследование 2024 года в журнале BMC Medicine подтверждает, что крестоцветные овощи, к которым относится брюссельская капуста, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Калий помогает противостоять чрезмерному потреблению натрия, расширяя сосуды. Клетчатка улучшает уровень холестерина, а витамин К поддерживает здоровье артерий.

Шпинат

Шпинат – отличный источник калия и магния, помогающих снижать кровяное давление. Калий выводит излишний натрий и снимает напряжение в сосудах, а магний, по данным исследования 2020 года в журнале MDPI, способствует расслаблению сосудов и улучшению кровотока, уменьшая нагрузку на сердце. Кроме того, шпинат содержит пищевые нитраты, превращающиеся в организме в оксид азота — расширяющее сосуды соединение. Замороженный шпинат удобен и быстро готовится, ведь он предварительно бланширован.

Брокколи

Брокколи богата витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, которые способствуют сохранению здоровья сердечно-сосудистой системы. Исследование 2023 г. в журнале MDPI показало, что клетчатка помогает снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, что уменьшает риск атеросклероза и инсульта. Антиоксиданты в брокколи снижают воспаление — фактор, приводящий к сужению сосудов и повышению давления.

Цветная капуста

Этот овощ содержит много клетчатки и витамина С – мощного антиоксиданта, защищающего от атеросклероза, гипертонии и инсульта. Клетчатка в цветной капусте помогает дольше сохранять ощущение сытости, что поддерживает здоровый вес и способствует контролю давления. Благодаря более мягкому вкусу, цветная капуста – популярный выбор для замораживания.

