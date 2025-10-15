Страшна небезпека від вживання хліба: нове відкриття експертів викликає шок

Хліб — один із найпоширеніших продуктів у раціоні багатьох людей. Однак не всі його види однаково корисні. Деякі види хліба можуть негативно впливати на здоров’я, спричиняючи стрибки рівня цукру в крові, підвищення холестерину та запальні процеси в організмі. Дієтологи виділяють три найнебезпечніші види хліба, які краще уникати.

Фото: з відкритих джерел

Перший — білий хліб з очищеного рафінованого борошна. Це найпопулярніший, але й найменш корисний вид хліба. Під час очищення борошна з нього видаляють майже всі корисні речовини: клітковину, вітаміни та мінерали. Вживання такого хліба викликає різкий стрибок рівня глюкози у крові, після чого він швидко падає, що призводить до відчуття втоми та дратівливості.

Другий небезпечний вид — хліб із тривалим терміном зберігання. Якщо на упаковці зазначено, що хліб залишається свіжим тижнями або місяцями, це знак присутності консервантів, стабілізаторів, емульгаторів та інших хімічних добавок. Вживання такого хліба може викликати алергічні реакції, порушення роботи печінки та нирок, а також зниження імунітету. Кращою альтернативою є домашній або пекарський хліб без хімії, який черствіє за кілька днів — це показник натуральності.

Третій вид — так званий "дієтичний" або "фітнес-хліб" із різними добавками. Часто на упаковці таких виробів можна побачити написи "з висівками", "без глютену", "фітнес", але це не гарантує користь. Часто в них додають трансжири, цукор, мальтозу, ароматизатори та карамель, щоб замаскувати відсутність натурального смаку. Цей хліб може перевантажувати підшлункову залозу, сприяти запаленню судин і навіть призводити до набору ваги. Найкраще вживати натуральний хліб із простих інгредієнтів — борошна, води, солі та закваски. Такий хліб багатий на клітковину, живі ферменти і підтримує здорову роботу травної системи.

Як вже писали "Коментарі", для багатьох людей дожити до 100 років здається нереальним. Та понад 101 тисяча довгожителів у світі зустріли 2024 рік у доброму здоров’ї — і все завдяки свідомим життєвим звичкам: здоровому способу життя, відмові від шкідливого та правильному підходу до харчування й гідратації.