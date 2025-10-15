Без вправ і пігулок: розкорито унікальний спосіб дожити до 100 років

Для багатьох людей дожити до 100 років здається нереальним. Та понад 101 тисяча довгожителів у світі зустріли 2024 рік у доброму здоров’ї — і все завдяки свідомим життєвим звичкам: здоровому способу життя, відмові від шкідливого та правильному підходу до харчування й гідратації. За словами медсестри Мікаели Роббінс, не лише їжа, а й напої відіграють вирішальну роль у збереженні молодості та довголіття. Про це йдеться в матеріалі Real Simple.

"Деякі напої не просто втамовують спрагу, а ще й забезпечують організм антиоксидантами, електролітами та біоактивними речовинами, які підтримують загальне здоров’я", — пояснює Роббінс.

Фахівці зазначають, що напої можуть мати навіть більший вплив на тривалість життя, ніж багато хто припускає. Тому вони рекомендують включити до раціону п’ять напоїв, які позитивно впливають на здоров’я та активність у будь-якому віці.

ТОП-5 напоїв для довгого життя:

1. Ягідні смузі

Напій із чорниці, малини або полуниці багатий на антиоксиданти та природні протизапальні речовини.

Рекомендується додавати рослинне молоко (наприклад, мигдальне — для підтримки кісток) та горіхову пасту — для джерела білка. Це чудовий варіант поживного сніданку.

2. Зелений та чорний чай

Обидва види чаю містять катехіни — речовини з потужними антиоксидантними властивостями. Вони захищають клітини від старіння та покращують метаболізм. Регулярне споживання чаю допомагає підтримувати імунітет і ясність розуму.

3. Чорна кава

У помірних кількостях кава здатна покращувати роботу серця, знижувати ризик хвороб і навіть підвищувати рівень “гормонів щастя” — дофаміну та серотоніну, що важливо для емоційної стабільності та довгого життя.

4. Вода з воднем

Так звана "розумна вода" збагачена додатковими молекулами водню. Вона має посилений антиоксидантний ефект, підтримує роботу нирок і може допомагати знижувати рівень холестерину.

5. Червоне вино (у помірній кількості)

Хоча алкоголь не є корисним, якщо відмовитися від нього складно — краще обирати червоне вино. Воно містить ресвератрол — речовину, яка позитивно впливає на серце та має протизапальні властивості. Важливо — споживати його лише в невеликих дозах і не щодня

