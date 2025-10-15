Без упражнений и таблеток: раскорытан уникальный способ дожить до 100 лет

Для многих людей дожить до 100 лет кажется нереальным. Но более 101 тысячи долгожителей в мире встретили 2024 год в добром здравии — и все благодаря сознательным жизненным привычкам: здоровому образу жизни, отказу от вредного и правильному подходу к питанию и гидратации. По словам медсестры Микаэлы Роббинс, не только еда, но и напитки играют решающую роль в сохранении молодости и долголетия. Об этом говорится в материале Real Simple.

Фото: из открытых источников

"Некоторые напитки не просто утоляют жажду, а еще и снабжают организм антиоксидантами, электролитами и биоактивными веществами, поддерживающими общее здоровье", — объясняет Роббинс.

Специалисты отмечают, что напитки могут оказать даже большее влияние на продолжительность жизни, чем многие предполагают. Поэтому они рекомендуют включить в рацион пять напитков, положительно влияющих на здоровье и активность в любом возрасте.

ТОП-5 напитков для долгой жизни:

1. Ягодные смузи

Напиток из черники, малины или клубники богат антиоксидантами и природными противовоспалительными веществами.

Рекомендуется добавлять растительное молоко (например, миндальное – для поддержки костей) и ореховую пасту – для источника белка. Это отличный вариант питательного завтрака.

2. Зеленый и черный чай

Оба вида чая содержат катехины – вещества с мощными антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки от старения и улучшают метаболизм. Регулярное употребление чая помогает поддерживать иммунитет и ясность ума.

3. Черный кофе

В умеренных количествах кофе способен улучшать работу сердца, снижать риск болезней и даже повышать уровень "гормонов счастья" — дофамина и серотонина, что важно для эмоциональной стабильности и долгой жизни.

4. Вода с водородом

Так называемая "умная вода" обогащена дополнительными молекулами водорода. Она обладает усиленным антиоксидантным эффектом, поддерживает работу почек и может помогать снижать уровень холестерина.

5. Красное вино (в умеренном количестве)

Хотя алкоголь не полезен, если отказаться от него сложно — лучше выбирать красное вино. Оно содержит ресвератрол — вещество, которое положительно влияет на сердце и имеет противовоспалительные свойства. Важно потреблять его только в небольших дозах и не каждый день

Портал "Комментарии" уже писал , что миндаль — это питательный и универсальный продукт, который можно потреблять как сырым, так и обжаренным. Ядра плодов миндального дерева содержат большое количество важных микроэлементов и полезных жиров, положительно влияющих на состояние организма. По данным ресурса Verywell Health, ежедневное употребление миндаля может иметь ряд преимуществ для здоровья.