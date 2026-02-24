Святковий напій призводить до надсерйозних захворювань: медики вразили відкриттям

Систематичне вживання шампанського може негативно впливати не лише на загальний стан організму, а й на здоров’я ротової порожнини, застерігають лікарі. Через свій хімічний склад цей напій містить кислоти та вуглекислий газ, які здатні поступово руйнувати зубну емаль. Бульбашки підсилюють дію кислот, роблячи покриття зубів більш чутливим і вразливим до карієсу та мікротріщин. За регулярного споживання ризик стоматологічних проблем істотно зростає.

Шампанське провокує хвороби. Фото: з відкритих джерел

Окрім цього, шампанське належить до газованих алкогольних напоїв, тому сп’яніння після нього настає швидше, ніж після тихих вин. Дослідники пояснюють це тим, що вуглекислий газ пришвидшує всмоктування алкоголю в травному тракті, і він швидше потрапляє в кров. У результаті людина може недооцінити кількість випитого та перевищити безпечну норму.

Ще одна небезпека полягає у впливі на обмін речовин. Коли в організм надходить алкоголь, він стає пріоритетним джерелом для переробки, а розщеплення жирів і вуглеводів тимчасово сповільнюється. Через це невикористані поживні речовини відкладаються у вигляді жирових запасів. При частому вживанні шампанського це може сприяти поступовому набору зайвої ваги та порушенню метаболічних процесів. Тому фахівці радять дотримуватися помірності та пам’ятати про можливі наслідки для здоров’я.

