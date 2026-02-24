logo_ukra

Святковий напій призводить до надсерйозних захворювань: медики вразили відкриттям
Святковий напій призводить до надсерйозних захворювань: медики вразили відкриттям

Під час вживання алкоголю організм насамперед переробляє його, відкладаючи спалювання жирів і вуглеводів, що може сприяти накопиченню жиру та набору ваги

24 лютого 2026, 08:30
Систематичне вживання шампанського може негативно впливати не лише на загальний стан організму, а й на здоров’я ротової порожнини, застерігають лікарі. Через свій хімічний склад цей напій містить кислоти та вуглекислий газ, які здатні поступово руйнувати зубну емаль. Бульбашки підсилюють дію кислот, роблячи покриття зубів більш чутливим і вразливим до карієсу та мікротріщин. За регулярного споживання ризик стоматологічних проблем істотно зростає.

Святковий напій призводить до надсерйозних захворювань: медики вразили відкриттям

Шампанське провокує хвороби. Фото: з відкритих джерел

Окрім цього, шампанське належить до газованих алкогольних напоїв, тому сп’яніння після нього настає швидше, ніж після тихих вин. Дослідники пояснюють це тим, що вуглекислий газ пришвидшує всмоктування алкоголю в травному тракті, і він швидше потрапляє в кров. У результаті людина може недооцінити кількість випитого та перевищити безпечну норму.

Ще одна небезпека полягає у впливі на обмін речовин. Коли в організм надходить алкоголь, він стає пріоритетним джерелом для переробки, а розщеплення жирів і вуглеводів тимчасово сповільнюється. Через це невикористані поживні речовини відкладаються у вигляді жирових запасів. При частому вживанні шампанського це може сприяти поступовому набору зайвої ваги та порушенню метаболічних процесів. Тому фахівці радять дотримуватися помірності та пам’ятати про можливі наслідки для здоров’я.

Портал "Коментарі" вже писав, що цукор являє собою хімічну сполуку глюкози та фруктози, що разом формують сахарозу. Коричневий цукор відрізняється від білого лише наявністю патоки, яка надає йому характерний колір і легкий карамельний смак.



