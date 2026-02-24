logo

Праздничный напиток приводит к сверхсерьезным заболеваниям: медики поразили открытием

При употреблении алкоголя организм прежде всего перерабатывает его, откладывая сжигание жиров и углеводов, что может способствовать накоплению жира и набора веса.

Систематическое употребление шампанского может негативно влиять не только на общее состояние организма, но и на здоровье полости рта, предостерегают врачи. Из-за своего химического состава этот напиток содержит кислоты и углекислый газ, которые способны постепенно разрушать зубную эмаль. Пузырьки усиливают действие кислот, делая покрытие зубов более чувствительным и уязвимым к кариесу и микротрещинам. При регулярном потреблении риск стоматологических проблем существенно возрастает.

Праздничный напиток приводит к сверхсерьезным заболеваниям: медики поразили открытием

Шампанское провоцирует болезни. Фото: из открытых источников

Кроме этого, шампанское относится к газированным алкогольным напиткам, поэтому опьянение после него наступает быстрее, чем после тихих вин. Исследователи объясняют это тем, что углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в пищеварительном тракте и быстрее попадает в кровь. В результате человек может недооценить количество выпитого и превысить безопасную норму.

Еще одна опасность заключается во влиянии на обмен веществ. Когда в организм поступает алкоголь, он становится приоритетным источником переработки, а расщепление жиров и углеводов временно замедляется. Поэтому неиспользованные питательные вещества откладываются в виде жировых запасов. При частом употреблении шампанского это может способствовать постепенному набору лишнего веса и нарушению метаболических процессов. Поэтому специалисты советуют соблюдать воздержание и помнить о возможных последствиях для здоровья.

Портал "Комментарии" уже писал , что сахар представляет собой химическое соединение глюкозы и фруктозы, которые вместе формируют сахарозу. Коричневый сахар отличается от белого только наличием патоки, придающей ему характерный цвет и легкий карамельный вкус.



