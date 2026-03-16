“Суперпродукт”, який знижує ризик інсульту, раку та діабету: у чому секрет

Раціон відіграє важливу роль у здоров’ї організму. Особливий “суперпродукт”, який широко відомий, може допомогти знизити ризик розвитку інсульту, раку та серцевих захворювань.

Інсульт. Ілюстративне фото

Професор Тім Спектор назвав продукт, який варто включити до щоденного раціону. За його словами, існує певний вид корисних жирів, який всім слід споживати частіше, і це оливкова олія першого віджиму. Експерт зазначив, що регулярне вживання оливкової олії першого віджиму може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та раку, пише видання Mirror.

Експерт навів результати дослідження, за якими в країнах Середземномор’я значно менше серцевих захворювань, ніж у країнах Північної Європи. Він пояснив, що ключова відмінність у кількості споживання оливкової олії. За його словами, люди, які регулярно вживають оливкову олію, мають значно нижчі показники серцевих захворювань, інсультів, і все більше доказів того, що рак рідше зустрічається.

При цьому експерт нагадав, що оливкова олія, хоча і має значні переваги, залишається калорійною – чотири столові ложки містять 476 калорій. Тому рекомендується вживати оливкову олію першого віджиму з розумною кількістю калорій.

“Дослідження показують, що дієти, багаті на оливкову олію першого віджиму, пов’язані зі зниженим ризиком серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та раку. Багато з цих переваг пояснюються високим вмістом поліфенолів в оливковій олії першого віджиму. Ці поліфеноли не тільки мають потужну протизапальну дію, але й сприяють росту корисних кишкових бактерій, що сприяє здоров'ю кишківника”, — зазначив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про фактори, які призводять до інсульту.



