Главная Новости Здоровье диета и питание "Суперпродукт", который снижает риск инсульта, рака и диабета: в чем секрет
"Суперпродукт", который снижает риск инсульта, рака и диабета: в чем секрет

Названы "суперпродукт" против инсульта, рака и сердечных заболеваний

16 марта 2026, 12:11
Кречмаровская Наталия

Рацион играет немаловажную роль в здоровье организма. Особый "суперпродукт", который широко известен, может помочь снизить риск развития инсульта, рака и сердечных заболеваний.

"Суперпродукт", который снижает риск инсульта, рака и диабета: в чем секрет

Инсульт. Иллюстративное фото

Профессор Тим Спектор назвал продукт, который следует включить в ежедневный рацион. По его словам, существует определенный вид полезных жиров, который всем следует употреблять в пищу чаще, и это оливковое масло первого отжима. Эксперт отметил, что регулярное употребление оливкового масла первого отжима может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и рака, пишет газета Mirror.

Эксперт привел результаты исследования, согласно которым в странах Средиземноморья значительно меньше сердечных заболеваний, чем в странах Северной Европы. Он объяснил, что ключевое отличие в количестве потребления оливкового масла. По его словам, люди, регулярно употребляющие оливковое масло, имеют значительно более низкие показатели сердечных заболеваний, инсультов, и все больше доказательств того, что рак реже встречается.

При этом эксперт напомнил, что оливковое масло, хотя и имеет значительные преимущества, остается калорийным – четыре столовых ложки содержат 476 калорий. Поэтому рекомендуется употреблять оливковое масло первого отжима с разумным количеством калорий.

"Исследования показывают, что диеты, богатые оливковым маслом первого отжима, связаны со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и рака. Многие из этих преимуществ объясняются высоким содержанием полифенолов в оливковом масле первого отжима. Эти полифенолы не только обладают мощным противовоспалительным действием. бактерий, способствующей здоровью кишечника”, — отметил эксперт.

Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/tim-spectors-one-superfood-could-36856616
