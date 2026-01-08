Старіння відкладається завдяки цим 5 харчовим звичкам: медики заінтригували порадами

Правильне харчування є основою довгого і здорового життя. Збалансований раціон і достатній сон допомагають запобігти багатьом хворобам, які зазвичай асоціюються зі старінням.

Уникайте переробленого м'яса

Різні дослідження вказують на зв'язок між вживанням великої кількості обробленого м'яса та погіршенням здоров’я. Зокрема, Гарвардське дослідження показало, що споживання хоча б однієї порції бекону, ковбаси або інших м'ясних делікатесів щодня підвищує ризик серцево-судинних захворювань на 42% і ризик діабету на 19%. Крім того, інші дослідження підтверджують, що перероблене м'ясо може збільшити ймовірність розвитку раку товстої кишки.

Їжте більше фруктів і овочів, особливо темних сортів

Хоча немає єдиного універсального продукту, який би гарантував здоров’я, чорниця є одним із найкорисніших варіантів. Одне дослідження показало, що регулярне споживання чашки чорниці щодня допомагає знизити кров'яний тиск. Якщо вам складно щодня з'їдати таку кількість, зверніть увагу на інші темні фрукти та овочі, як-от вишня, шпинат і капуста. Вони багаті на поживні речовини, клітковину та каротиноїди, які сприяють здоров'ю організму.

Уникайте упакованих продуктів

Як можна визначити, чи є продукт обробленим? Якщо їжа потребує упаковки, яку потрібно розкрити, ймовірно, це не найкращий вибір для вашого здоров'я. Мова йде про чіпси, батончики мюслі, фаст-фуд, заморожену піцу тощо. Звісно, існують винятки: деякі необроблені продукти, що є корисними для організму, можуть бути упаковані для зручності — наприклад, горіхи, оливкова олія або молоко.

Слідуйте правилу одного інгредієнта

Простий спосіб вибирати здорові продукти — обирати їжу, що містить лише один інгредієнт, як-от фарш з індички або фрукти. Це гарантує, що ви отримуєте мінімум додаткових штучних добавок і консервантів, що сприятливо позначається на вашому здоров’ї.

Що з добавками?

Хоча деякі дослідження спростовують користь від прийому добавок, краще інвестувати гроші в активний спосіб життя і здорове харчування. Замініть витрати на добавки на покупку нового взуття для прогулянок, абонементу в тренажерний зал або приготування смачної та корисної їжі з рідними та близькими. Це зробить набагато більше для вашого фізичного та емоційного здоров'я, ніж будь-які добавки.

Як вже писали "Коментарі", наукові дослідження показують, що правильні перекуси можуть допомогти контролювати вагу. Вони запобігають переїданню під час основних прийомів їжі та підтримують стабільний рівень цукру в крові. Важливо лише обирати правильні продукти. За словами дипломованого дієтолога Ро Хантрісс у виданні Parade, один із популярних снеків часто вважають корисним, але його калорійність може бути значно вищою, ніж очікують багато людей.