logo

BTC/USD

89881

ETH/USD

3093.03

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Старение откладывается благодаря этим 5 пищевым привычкам: медики заинтриговали советами
commentss НОВОСТИ Все новости

Старение откладывается благодаря этим 5 пищевым привычкам: медики заинтриговали советами

Правильное потребление необходимых компонентов и достаточный сон могут стать профилактикой многих заболеваний, связанных со старением.

8 января 2026, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Правильное питание является основой долгой и здоровой жизни. Сбалансированный рацион и достаточный сон помогают предотвратить многие болезни, которые обычно ассоциируются со старением.

Старение откладывается благодаря этим 5 пищевым привычкам: медики заинтриговали советами

Фото: из открытых источников

Избегайте переработанного мяса

Различные исследования указывают на связь между употреблением большого количества обработанного мяса и ухудшением здоровья. В частности, Гарвардское исследование показало, что потребление хотя бы одной порции бекона, колбасы или других мясных деликатесов ежедневно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 42% и риск диабета на 19%. Кроме того, другие исследования подтверждают, что переработанное мясо может увеличить вероятность развития рака толстой кишки.

Ешьте больше фруктов и овощей, особенно темных сортов

Хотя нет единого универсального продукта, который гарантировал бы здоровье, черника является одним из самых полезных вариантов. Одно исследование показало, что регулярное потребление чашки черники ежедневно помогает снизить кровяное давление. Если вам сложно ежедневно съедать такое количество, обратите внимание на другие темные фрукты и овощи, такие как вишня, шпинат и капуста. Они богаты питательными веществами, клетчаткой и каротиноидами, которые способствуют здоровью организма.

Избегайте упакованных продуктов

Как определить, является ли продукт обработанным? Если еда нуждается в упаковке, которую нужно раскрыть, вероятно, это не самый лучший выбор для вашего здоровья. Речь идет о чипсах, батончиках мюсли, фаст-фуде, замороженной пицце и т.д. Конечно, существуют исключения: некоторые необработанные продукты, полезные для организма, могут быть упакованы для удобства — например, орехи, оливковое масло или молоко.

Следуйте правилу одного ингредиента

Простой способ выбирать здоровые продукты — выбирать пищу, содержащую только один ингредиент, например фарш из индейки или фрукты. Это гарантирует, что вы получаете минимум дополнительных искусственных добавок и консервантов, что благоприятно отражается на вашем здоровье.

Что с добавками?

Хотя некоторые исследования опровергают пользу от приема добавок, лучше инвестировать деньги в активный образ жизни и здоровое питание. Замените расходы на добавки на покупку новой обуви для прогулок, абонемента в тренажерный зал или приготовления вкусной и полезной еды с родными и близкими. Это сделает гораздо больше для вашего физического и эмоционального здоровья, чем любые добавки.

Как уже писали "Комментарии", научные исследования показывают, что правильные перекусы могут помочь контролировать вес. Они предотвращают переедание во время основных приемов пищи и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Важно только выбирать правильные продукты. По словам дипломированного диетолога Ро Хантрисс в издании Parade, один из популярных снеков часто считают полезным, но его калорийность может быть значительно выше, чем ожидают многие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости