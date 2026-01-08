Старение откладывается благодаря этим 5 пищевым привычкам: медики заинтриговали советами

Правильное питание является основой долгой и здоровой жизни. Сбалансированный рацион и достаточный сон помогают предотвратить многие болезни, которые обычно ассоциируются со старением.

Избегайте переработанного мяса

Различные исследования указывают на связь между употреблением большого количества обработанного мяса и ухудшением здоровья. В частности, Гарвардское исследование показало, что потребление хотя бы одной порции бекона, колбасы или других мясных деликатесов ежедневно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 42% и риск диабета на 19%. Кроме того, другие исследования подтверждают, что переработанное мясо может увеличить вероятность развития рака толстой кишки.

Ешьте больше фруктов и овощей, особенно темных сортов

Хотя нет единого универсального продукта, который гарантировал бы здоровье, черника является одним из самых полезных вариантов. Одно исследование показало, что регулярное потребление чашки черники ежедневно помогает снизить кровяное давление. Если вам сложно ежедневно съедать такое количество, обратите внимание на другие темные фрукты и овощи, такие как вишня, шпинат и капуста. Они богаты питательными веществами, клетчаткой и каротиноидами, которые способствуют здоровью организма.

Избегайте упакованных продуктов

Как определить, является ли продукт обработанным? Если еда нуждается в упаковке, которую нужно раскрыть, вероятно, это не самый лучший выбор для вашего здоровья. Речь идет о чипсах, батончиках мюсли, фаст-фуде, замороженной пицце и т.д. Конечно, существуют исключения: некоторые необработанные продукты, полезные для организма, могут быть упакованы для удобства — например, орехи, оливковое масло или молоко.

Следуйте правилу одного ингредиента

Простой способ выбирать здоровые продукты — выбирать пищу, содержащую только один ингредиент, например фарш из индейки или фрукты. Это гарантирует, что вы получаете минимум дополнительных искусственных добавок и консервантов, что благоприятно отражается на вашем здоровье.

Что с добавками?

Хотя некоторые исследования опровергают пользу от приема добавок, лучше инвестировать деньги в активный образ жизни и здоровое питание. Замените расходы на добавки на покупку новой обуви для прогулок, абонемента в тренажерный зал или приготовления вкусной и полезной еды с родными и близкими. Это сделает гораздо больше для вашего физического и эмоционального здоровья, чем любые добавки.

