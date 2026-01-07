Шокуюче відкрититя дієтологів: який популярний перекус містить забагато калорій

Наукові дослідження показують, що правильні перекуси можуть допомогти контролювати вагу. Вони запобігають переїданню під час основних прийомів їжі та підтримують стабільний рівень цукру в крові. Важливо лише обирати правильні продукти. За словами дипломованого дієтолога Ро Хантрісс у виданні Parade, один із популярних снеків часто вважають корисним, але його калорійність може бути значно вищою, ніж очікують багато людей.

Горіхи – багатий джерело корисних жирів, білка, клітковини, вітамінів та мінералів. Вони підтримують роботу серця, допомагають контролювати рівень цукру в крові та сприяють відчуттю ситості між прийомами їжі. Додавання горіхів до раціону – простий спосіб підвищити поживність страв і водночас підтримувати загальне здоров’я.

Проте варто пам’ятати про калорійність. Наприклад, у половині склянки (≈125 мл) кеш’ю міститься близько 565 калорій, макадамії – 712, пекана – 700, волоських горіхів – 730, мигдалю – 626 калорій. Якщо ви прагнете схуднути, великий обсяг горіхів може ускладнити підтримку дефіциту калорій.

Це не робить горіхи шкідливими, але важливо контролювати порції. Ро Хантрісс радить обмежитися невеликою жменькою горіхів – близько 28 грамів або чвертю склянки. Щоб уникнути переїдання, краще відміряти горіхи, а не їсти прямо з пакета.

Особливо обережно варто ставитися до горіхових паст. Оптимальна порція – одна-дві столові ложки, щоб отримати поживні речовини без надлишку калорій. Поєднання пасти з фруктами, овочами або цільнозерновим тостом робить перекус ситним і збалансованим.

Крім того, Хантрісс радить вибирати продукти з низьким вмістом цукру та натрію, адже ці інгредієнти зменшують користь горіхів і можуть спонукати до надмірного споживання.

