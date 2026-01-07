Шокирующее открытие диетологов: какой популярный перекус содержит слишком много калорий

Научные исследования показывают, что правильный перекус может помочь контролировать вес. Они предотвращают переедание во время основных приемов пищи и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Важно только выбирать правильные продукты. По словам дипломированного диетолога Ро Хантрисс в издании Parade, один из популярных снеков часто считают полезным, но его калорийность может быть значительно выше, чем ожидают многие.

Фото: из открытых источников

Орехи – богатый источник полезных жиров, белка, клетчатки, витаминов и минералов. Они поддерживают работу сердца, помогают контролировать уровень сахара в крови и способствуют ощущению сытости между едой. Добавление орехов в рацион – простой способ повысить питательность блюд и одновременно поддерживать общее здоровье.

Однако следует помнить о калорийности. Например, в половине стакана (≈125 мл) кешью содержится около 565 калорий, макадамии – 712, пекана – 700, грецких орехов – 730, миндаля – 626 калорий. Если вы хотите похудеть, большой объем орехов может осложнить поддержание дефицита калорий.

Это не делает орехи вредными, но важно контролировать порции. Ро Хантрисс советует ограничиться небольшой горсткой орехов – около 28 граммов или четвертью стакана. Чтобы избежать переедания, лучше отмерить орехи, а не есть прямо из пакета.

Особенно осторожно следует относиться к ореховым пастам. Оптимальная порция – одна-две столовых ложки, чтобы получить питательные вещества без избытка калорий. Сочетание пасты с фруктами, овощами или цельнозерновым тостом делает перекус сытным и сбалансированным.

Кроме того, Хантрис советует выбирать продукты с низким содержанием сахара и натрия, ведь эти ингредиенты уменьшают пользу орехов и могут побуждать к чрезмерному потреблению.

