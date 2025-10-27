Споживайте ці фрукти, щоб забути про запалення, яке призводить до раку

Вживання фруктів, багатих на ключові вітаміни та мінерали, допоможе підтримати здоров'я. Також регулярне вживання фруктів зменшує хронічне запалення, яке призводить до раку.

Фрукти. Ілюстративне фото

Лікарі та дієтологи рекомендують дорослим споживати дві склянки фруктів щодня, щоб допомогти контролювати вагу та зменшити ризик смертельних захворювань, пише видання Independent. Серед суперфруктів експерти називають наступні:

Ягоди — багаті на антиоксиданти, вони містять вітамін С, що захищає імунітет. Також вони містять потужні рослинні хімічні речовини, які можуть допомогти знизити ризик захворювань.

Вишні — містять фенольні сполуки, які сприяють зменшенню запалення. Також цей продукт містить клітковину, що регулює роботу кишківника, та калій, що зміцнює кістки. Допоможе зменшити запалення щоденне вживання щонайменше 45 вишень.

Папая — містить фермент під назвою папаї. Для покращення здоров'я достатньо вживати пів папаї.

Яблука — завдяки вмісту антиоксидантів допомагають знизити ризик захворювань серця. А вітамін С та вітамін К регулює кровообіг. Вітаміни групи В, які також містяться в яблуках, сприяють виробленню енергії та здоров'ю мозку та нервів.

Виноград — сприяє зволоженню. До того ж вітамін містить вітаміни С та К. Пригнічує запалення компонент ресвератрол.

Апельсини — містять флавоноїди, які можуть допомогти боротися із запаленням. Достатньо вживати половину фрукта разом яйцями та тостом.

