Употребляйте эти фрукты, чтобы забыть о воспалении, которое приводит к раку
Употребляйте эти фрукты, чтобы забыть о воспалении, которое приводит к раку

"Суперфрукты", которые уменьшают хроническое воспаление, способствующее развитию рака

27 октября 2025, 16:08
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Употребление фруктов, богатых ключевыми витаминами и минералами, поможет поддержать здоровье. Также регулярное употребление фруктов уменьшает хроническое воспаление, приводящее к раку.

"Суперфрукты", которые уменьшают хроническое воспаление, способствующее развитию рака

Фрукты. Иллюстративное фото

Врачи и диетологи рекомендуют взрослым потреблять два стакана фруктов ежедневно, чтобы помочь контролировать вес и снизить риск смертельных заболеваний, пишет издание Independent. Среди суперфруктов эксперты называют следующие:

Ягоды – богаты антиоксидантами, они содержат витамин С, защищающий иммунитет. Они также содержат мощные растительные химические вещества, которые могут помочь снизить риск заболеваний.

Вишни – содержат фенольные соединения, способствующие уменьшению воспаления. Также этот продукт содержит клетчатку, регулирующую работу кишечника, и укрепляющий кости калий. Поможет уменьшить воспаление ежедневное употребление не менее 45 вишен.

Папайя – содержит фермент под названием папайи. Для улучшения здоровья достаточно употреблять пол папайи.

Яблоки – благодаря содержанию антиоксидантов помогают снизить риск заболеваний сердца. А витамин С и витамин К регулируют кровообращение. Витамины группы В, также содержащиеся в яблоках, способствуют выработке энергии и здоровью мозга и нервов.

Виноград – способствует увлажнению. К тому же витамин содержит витамины С и К. Угнетает воспаление компонент ресвератрол.

Апельсины – содержат флавоноиды, которые могут помочь бороться с воспалением. Достаточно употреблять половину фрукта вместе с яйцами и тостом.

Напомним: портал "Комментарии" писал о популярном обезболивающем препарате, который приводит к заболеваниям сердца.



Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/fruits-cancer-inflammation-experts-b2851189.html
