Серце, шкіра і мозок будуть задоволені : експерти здивували найкращим продуктом

Знайти горіх, більш універсальний за мигдаль, непросто. Його можна вживати як перекус, а також переробляти в олію, борошно, молоко та інші продукти. Але цінність мигдалю не обмежується цим — він має безліч корисних властивостей.

Цей невеликий горіх є справжнім поживним суперпродуктом і заслуговує на постійне місце у вашому раціоні. За вмістом жирів він схожий на макадамію, але містить трохи менше вуглеводів. Мигдаль — чудове джерело рослинного білка, він природно не містить холестерину та глютену, що робить його підходящим для більшості дієт та харчових планів, зазначає Martha Stewart.

Основні переваги мигдалю

Нутриціологи відзначають ряд корисних ефектів від регулярного споживання мигдалю.

Здоров’я серця

Мигдаль багатий на корисні жири, зокрема мононенасичені, які допомагають підтримувати оптимальний рівень холестерину і зміцнюють серце, пояснює дієтолог Лорен Манакер. Такі жири сприяють зниженню “поганого” ЛПНЩ і підвищенню “хорошого” ЛПВЩ, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань і інсульту.

Крім того, мигдаль містить антиоксиданти, такі як вітамін Е і флавоноїди, які підтримують відновлення клітин і загальне здоров’я серцево-судинної системи.

Контроль ваги

Поєднання білків, клітковини та корисних жирів у мигдалі допомагає довше залишатися ситим, зменшує бажання перекусити і сприяє контролю ваги, зазначає дієтолог Тобі Амідор. Огляд наукових досліджень 2025 року підтверджує: регулярне споживання мигдалю може сприяти схудненню. Зокрема, щоденне вживання близько 50 грамів горіхів (приблизно дві жмені) допомагає деяким людям знижувати вагу.

Підтримка мозку

Мигдаль містить рибофлавін і L-карнітин — речовини, що можуть підтримувати функції мозку та знижувати ризик когнітивного зниження, зазначає Манакер. Дослідження 2024 року показало, що літні люди, які регулярно їли більше 11 г горіхів на день, рідше страждали на когнітивні порушення.

Здоров’я кишківника

Перекус мигдалем позитивно впливає на мікробіом кишечника, сприяючи розвитку корисних бактерій, таких як Roseburia, Ruminococcus, Eubacterium і Lachnospira, що допомагає знижувати ризик проблем із шлунково-кишковим трактом, включно з синдромом подразненого кишечника.

Здоров’я шкіри

Мигдаль багатий на вітамін Е — потужний антиоксидант, який захищає шкіру від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, а також на корисні жири, що зберігають шкіру зволоженою і пружною. Дослідження Каліфорнійського університету в Девісі показало, що у жінок у постменопаузі, які споживали по дві порції мигдалю на день протягом 24 тижнів, помітно покращувався тонус шкіри і зменшувалися зморшки.

Відновлення м’язів

Мигдаль допомагає швидше відновлюватися після фізичних навантажень. Дослідження Сан-Дієгського державного університету та Королівського коледжу Лондона показало, що учасники, які споживали щодня по 2 унції мигдалю протягом 8 тижнів, після інтенсивного бігу мали менше мікропошкоджень м’язів, менше болю і кращу збереженість сили порівняно з контрольною групою, яка отримувала калорійно рівну порцію кренделів.

