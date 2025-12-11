Сердце, кожа и мозг будут удовлетворены: эксперты удивили лучшим продуктом

Найти орех, более универсальный, чем миндаль, непросто. Его можно употреблять в качестве перекуса, а также перерабатывать в масло, муку, молоко и другие продукты. Но ценность миндаля не ограничивается этим — он обладает множеством полезных свойств.

Этот небольшой орех является настоящим питательным суперпродуктом и заслуживает постоянного места в вашем рационе. По содержанию жиров он похож на макадамию, но содержит поменьше углеводов. Миндаль – отличный источник растительного белка, он естественно не содержит холестерина и глютена, что делает его подходящим для большинства диет и пищевых планов, отмечает Martha Stewart.

Основные преимущества миндаля

Нутрициологи отмечают ряд полезных эффектов от регулярного употребления миндаля.

Здоровье сердца

Миндаль богат полезными жирами, в частности мононенасыщенными, которые помогают поддерживать оптимальный уровень холестерина и укрепляют сердце, объясняет диетолог Лорен Манакер. Такие жиры способствуют снижению плохого ЛПНП и повышению хорошего ЛПВП, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Кроме того, миндаль содержит антиоксиданты, такие как витамин Е и флавоноиды, поддерживающие восстановление клеток и общее здоровье сердечно-сосудистой системы.

Контроль веса

Сочетание белков, клетчатки и полезных жиров в миндалине помогает дольше оставаться сытым, уменьшает желание перекусить и способствует контролю веса, отмечает диетолог Тоби Амидор. Обзор научных исследований 2025 г. подтверждает: регулярное потребление миндаля может способствовать похудению. В частности, ежедневное употребление около 50 граммов орехов (приблизительно две горсти) помогает некоторым людям снижать вес.

Поддержка мозга

Миндаль содержит рибофлавин и L-карнитин — вещества, которые могут поддерживать функции мозга и снижать риск когнитивного понижения, отмечает Манакер. Исследование 2024 показало, что пожилые люди, которые регулярно ели более 11 г орехов в день, реже страдали когнитивными нарушениями.

Здоровье кишечника

Перекус миндалем оказывает положительное влияние на микробиом кишечника, способствуя развитию полезных бактерий, таких как Roseburia, Ruminococcus, Eubacterium и Lachnospira, что помогает снижать риск проблем с желудочно-кишечным трактом, включая синдром раздраженного кишечника.

Здоровье кожи

Миндаль богат витамином Е — мощным антиоксидантом, который защищает кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами, а также полезными жирами, сохраняющими кожу увлажненной и упругой. Исследование Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что у женщин в постменопаузе, потреблявших по две порции миндаля в день в течение 24 недель, заметно улучшался тонус кожи и уменьшались морщинки.

Восстановление мышц

Миндаль помогает быстрее восстанавливаться после физических нагрузок. Исследование Сан-Диегского государственного университета и Королевского колледжа Лондона показало, что участники, потреблявшие ежедневно по 2 унции миндаля в течение 8 недель, после интенсивного бега имели меньше микроповреждений мышц, меньше боли и лучшую сохранность силы по сравнению с контрольной группой, получавшей калорийную равную.

