Секрет здоров’я: 11 продуктів з найсильнішою антиоксидантною дією

Чорницю часто вважають еталоном за вмістом антиоксидантів, проте наукові дослідження показують, що існує багато інших продуктів із не меншим, а іноді й вищим потенціалом захисту клітин. Одне з таких досліджень охопило понад 3100 продуктів і напоїв, довівши, що навіть звичні для щоденного раціону продукти мають значну антиоксидантну активність. Про це повідомляє видання Verywellhealth.

Наприклад, темний шоколад із високим вмістом какао багатий на флавоноли та поліфеноли, які сприяють підтримці роботи серця, мозку та покращенню настрою. Яблука, особливо сушені, містять вітамін С і флавоноїди, що допомагають зменшувати запальні процеси та знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Серед горіхів лідерами вважають волоські та пекан: вони багаті на вітамін Е, ресвератрол та катехіни, які нейтралізують оксидативний стрес та знижують запалення. Регулярне вживання волоських горіхів також пов’язують із підтримкою здоров’я мозку та кишківника.

Ягоди годжі виділяються надзвичайним вмістом вітаміну С, який у кілька разів перевищує показники чорниці. Ожина завдяки антоціанам часто обганяє чорницю за антиоксидантною потужністю і досліджується у контексті профілактики інсультів та інфарктів.

Менш очевидні продукти теж корисні: насіння чіа містить рослинні антиоксиданти, а кава може перевершувати багато ягід за загальною антиоксидантною активністю, залежно від сорту зерен і способу заварювання. Крім того, кориця та зелений чай відомі високим вмістом поліфенолів із протизапальними властивостями.

Закривають список гранати, у яких присутні пунікалагіни та поліфеноли — одні з найсильніших антиоксидантів серед рослинних продуктів. Деякі дослідження стверджують, що їхня дія може перевищувати ефект чорниці.

За словами експертів, антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, які руйнують клітини. Тому різноманітний раціон із ягодами, горіхами, спеціями та напоями стає ефективною довгостроковою інвестицією у здоров’я, підкреслює лікар Сохайб Імтіаз.

