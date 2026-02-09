Цей овоч рятує серце: лікар назвав продукт, який має бути щодня на тарілці

Правильне харчування є одним із найефективніших способів підтримки серцево-судинного здоров’я. Деякі продукти, які часто залишаються недооціненими, можуть особливо позитивно впливати на серце. Одним із таких овочів є брюссельська капуста, про що повідомляє видання Eatingwell.

Фото: з відкритих джерел

Кардіолог, доктор медичних наук Карл Лаві-молодший, підкреслює: брюссельська капуста – один із найкорисніших для серця продуктів, але багато хто про це навіть не здогадується. Експерт з харчування, магістр наук Елана Наткер, погоджується з ним і називає цей овоч недооціненим, але надзвичайно корисним для серцево-судинної системи.

Основна цінність брюссельської капусти полягає в її поживних компонентах. По-перше, це клітковина. Вона важлива для здоров’я кишківника, а здоровий кишківник опосередковано покращує стан серця та сприяє нормалізації кров’яного тиску. За даними Міністерства сільського господарства США, одна чашка овоча містить близько 6 грамів клітковини. Кишкові бактерії перетворюють її на коротколанцюгові жирні кислоти, що зміцнюють серце та судини.

По-друге, брюссельська капуста багата на вітамін К, необхідний для здоров’я артерій. Склянка вареного овоча містить більше, ніж подвійна денна норма. Дефіцит цього вітаміну пов’язують із кальцифікацією артерій, тому його споживання важливе. При цьому варто враховувати взаємодію вітаміну К із препаратами для розрідження крові.

Овоч також містить природні нітрати, які перетворюються в організмі на оксид азоту, розширюючи судини і знижуючи кров’яний тиск. Вітамін С у брюссельській капусті допомагає боротися з вільними радикалами і підтримує стабільний кровотік. Крім того, калій у складі овоча регулює артеріальний тиск та знижує ризик інсульту, компенсуючи надлишок натрію.

