Этот овощ спасает сердце: врач назвал продукт, который должен быть каждый день на тарелке

Правильное питание является одним из самых эффективных способов поддержания сердечно-сосудистого здоровья. Некоторые продукты, часто остающиеся недооцененными, могут особенно положительно влиять на сердце. Одним из таких овощей является брюссельская капуста, о чем сообщает издание Eatingwell.

Фото: из открытых источников

Кардиолог, доктор медицинских наук Карл Лави-младший, подчеркивает: брюссельская капуста – один из самых полезных для сердца продуктов, но многие об этом даже не догадываются. Эксперт по питанию, магистр наук Элана Наткер, соглашается с ним и называет этот овощ недооцененным, но очень полезным для сердечно-сосудистой системы.

Основная ценность брюссельской капусты состоит в ее питательных компонентах. Во-первых, это клетчатка. Она важна для здоровья кишечника, а здоровый кишечник косвенно улучшает состояние сердца и способствует нормализации кровяного давления. По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка овоща содержит около 6 г клетчатки. Кишечные бактерии превращают ее в короткоцепочечные жирные кислоты, укрепляющие сердце и сосуды.

Во-вторых, брюссельская капуста богата витамином К, необходимым для здоровья артерий. Стакан вареного овоща содержит больше, чем двойная дневная норма. Дефицит этого витамина связывается с кальцификацией артерий, поэтому его потребление важно. При этом следует учитывать взаимодействие витамина К с препаратами для разжижения крови.

Овощ также содержит природные нитраты, превращающиеся в организме в оксид азота, расширяя сосуды и снижая кровяное давление. Витамин С в брюссельской капусте помогает бороться со свободными радикалами и поддерживает стабильный кровоток. Кроме того, калий в составе овоща регулирует АД и снижает риск инсульта, компенсируя избыток натрия.

