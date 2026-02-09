Секрет здоровья: 11 продуктов с сильнейшим антиоксидантным действием

Чернику часто считают эталоном по содержанию антиоксидантов, однако научные исследования показывают, что существует много других продуктов с не меньшим, а иногда и более высоким потенциалом защиты клеток. Одно из таких исследований охватило более 3100 продуктов и напитков, доказав, что даже привычные для ежедневного рациона продукты обладают значительной антиоксидантной активностью. Об этом сообщает издание Verywellhealth.

Фото: из открытых источников

Например, темный шоколад с высоким содержанием какао богат флавонолы и полифенолы, которые способствуют поддержанию работы сердца, мозга и улучшению настроения. Яблоки, особенно сушеные, содержат витамин С и флавоноиды, которые помогают уменьшать воспалительные процессы и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди орехов лидерами считают грецкие и пекан: они богаты витамином Е, ресвератрол и катехины, которые нейтрализуют оксидативный стресс и снижают воспаление. Регулярное употребление грецких орехов также связывается с поддержкой здоровья мозга и кишечника.

Ягоды годжи выделяются чрезвычайным содержанием витамина С, в несколько раз превышающим показатели черники. Ежевика благодаря антоцианам часто обгоняет чернику по антиоксидантной мощности и исследуется в контексте профилактики инсультов и инфарктов.

Менее очевидные продукты тоже полезны: семена чиа содержат растительные антиоксиданты, а кофе может превосходить многие ягоды по общей антиоксидантной активности, в зависимости от сорта зерен и способа заваривания. Кроме того, корица и зеленый чай известны высоким содержанием полифенолов с противовоспалительными свойствами.

Закрывают список гранаты, в которых присутствуют пуникалагины и полифенолы – одни из сильнейших антиоксидантов среди растительных продуктов. Некоторые исследования утверждают, что их действие может превышать эффект черники.

По словам экспертов, антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, разрушающие клетки. Потому разнообразный рацион с ягодами, орехами, специями и напитками становится эффективной долгосрочной инвестицией в здоровье, подчеркивает врач Сохайб Имтиаз.

