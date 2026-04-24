Що змінюється в мозку без кави за 14 днів — результати шокують

Нове наукове дослідження свідчить, що навіть короткочасна відмова від кави може помітно вплинути на психоемоційний стан і когнітивні функції людини. Зокрема, двотижнева перерва у вживанні кофеїну пов’язана зі зниженням рівня імпульсивності та стресу. Водночас перехід на напої без кофеїну може сприяти кращій якості сну, підвищенню фізичної активності та покращенню пам’яті.

Дослідження провели фахівці Університетського коледжу Корка за участі 62 здорових дорослих. Частина учасників регулярно вживала каву, тоді як інші не мали такої звички. На початковому етапі всі добровольці здали біологічні зразки, пройшли серію когнітивних тестів і відповіли на запитання щодо свого самопочуття. Після цього групу споживачів кави попросили повністю відмовитися від неї на два тижні. Далі їх розподілили на підгрупи: одні повернули до раціону звичайну каву з кофеїном, інші — безкофеїнову, і спостереження тривало ще три тижні.

Результати показали, що на старті любителі кави мали вищі показники імпульсивності та емоційної реактивності. Проте після періоду утримання ці характеристики знижувалися. Коли ж каву знову ввели в раціон, у групі з кофеїном спостерігалося зменшення тривожності. Натомість учасники, які вживали каву без кофеїну, демонстрували кращі результати у тестах на пам’ять, а також повідомляли про покращення сну та загального самопочуття.

Окремо вчені зафіксували зміни в кишковому мікробіомі. У людей, які регулярно пили каву, склад мікрофлори відрізнявся від тих, хто її не вживав, але після перерви ці відмінності частково згладжувалися. Також дослідження показало вплив на запальні процеси: спочатку у споживачів кави рівень запалення був нижчим, під час відмови він зростав, а після повернення напою — знову знижувався.

Водночас автори роботи підкреслюють, що отримані результати не дозволяють говорити про прямий причинно-наслідковий зв’язок. Невелика кількість учасників і можливий ефект звикання до тестів можуть впливати на підсумки, тому для більш точних висновків потрібні ширші й триваліші дослідження.

