logo_ukra

BTC/USD

77711

ETH/USD

2314.29

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Що змінюється в мозку без кави за 14 днів — результати шокують
commentss НОВИНИ Всі новини

Що змінюється в мозку без кави за 14 днів — результати шокують

Науковці вважають, що короткочасна відмова від кави здатна мати позитивний ефект для функціонування мозку

24 квітня 2026, 13:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Нове наукове дослідження свідчить, що навіть короткочасна відмова від кави може помітно вплинути на психоемоційний стан і когнітивні функції людини. Зокрема, двотижнева перерва у вживанні кофеїну пов’язана зі зниженням рівня імпульсивності та стресу. Водночас перехід на напої без кофеїну може сприяти кращій якості сну, підвищенню фізичної активності та покращенню пам’яті.

Фото: з відкритих джерел

Дослідження провели фахівці Університетського коледжу Корка за участі 62 здорових дорослих. Частина учасників регулярно вживала каву, тоді як інші не мали такої звички. На початковому етапі всі добровольці здали біологічні зразки, пройшли серію когнітивних тестів і відповіли на запитання щодо свого самопочуття. Після цього групу споживачів кави попросили повністю відмовитися від неї на два тижні. Далі їх розподілили на підгрупи: одні повернули до раціону звичайну каву з кофеїном, інші — безкофеїнову, і спостереження тривало ще три тижні.

Результати показали, що на старті любителі кави мали вищі показники імпульсивності та емоційної реактивності. Проте після періоду утримання ці характеристики знижувалися. Коли ж каву знову ввели в раціон, у групі з кофеїном спостерігалося зменшення тривожності. Натомість учасники, які вживали каву без кофеїну, демонстрували кращі результати у тестах на пам’ять, а також повідомляли про покращення сну та загального самопочуття.

Окремо вчені зафіксували зміни в кишковому мікробіомі. У людей, які регулярно пили каву, склад мікрофлори відрізнявся від тих, хто її не вживав, але після перерви ці відмінності частково згладжувалися. Також дослідження показало вплив на запальні процеси: спочатку у споживачів кави рівень запалення був нижчим, під час відмови він зростав, а після повернення напою — знову знижувався.

Водночас автори роботи підкреслюють, що отримані результати не дозволяють говорити про прямий причинно-наслідковий зв’язок. Невелика кількість учасників і можливий ефект звикання до тестів можуть впливати на підсумки, тому для більш точних висновків потрібні ширші й триваліші дослідження.

Портал "Коментарі" вже писав, що щоденне вживання часнику може позитивно впливати на організм і загальний стан здоров’я. Як зазначає видання Martha Stewart, цей продукт допомагає знижувати рівень запальних процесів, боротися з окислювальним стресом і підтримувати імунну систему. Крім того, часник містить велику кількість антиоксидантів і пребіотиків, які сприятливо впливають на роботу серця, мозку та травної системи, а також можуть зменшувати ризики розвитку різних хронічних захворювань.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини