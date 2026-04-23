logo_ukra

BTC/USD

77722

ETH/USD

2309.66

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Що буде у разі щоденного вживання часнику: експерти спантеличили правдою
commentss НОВИНИ Всі новини

Що буде у разі щоденного вживання часнику: експерти спантеличили правдою

З’ясовуємо, чи безпечно вживати часник щодня, чи може це нашкодити здоров’ю та кому варто обмежити або виключити цей овоч з раціону

23 квітня 2026, 12:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Щоденне вживання часнику може позитивно впливати на організм і загальний стан здоров’я. Як зазначає видання Martha Stewart, цей продукт допомагає знижувати рівень запальних процесів, боротися з окислювальним стресом і підтримувати імунну систему. Крім того, часник містить велику кількість антиоксидантів і пребіотиків, які сприятливо впливають на роботу серця, мозку та травної системи, а також можуть зменшувати ризики розвитку різних хронічних захворювань.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці наголошують, що регулярне включення часнику до раціону має низку доведених переваг.

Передусім, він здатен зменшувати запальні процеси в організмі. Дієтологиня Медичного центру Векснера при Університеті штату Огайо Лаура Бішоп-Сімо пояснює, що часник містить сірковмісні сполуки, зокрема аліцин, які здатні пригнічувати активність молекул, що запускають запалення. Хронічне запалення, у свою чергу, пов’язують із розвитком серцево-судинних захворювань, онкологічних процесів та артриту.

Ще одна важлива властивість часнику — антиоксидантна дія. Дієтолог Джесіка Зінн із лікарні Northwell’s Lenox Hill Hospital радить простий спосіб підсилити користь продукту: перед термічною обробкою подрібнити або нарізати часник і залишити його на 5–10 хвилин. За цей час активується фермент алліназа, який сприяє утворенню аліцину — головного активного антиоксиданту. Це важливо, адже окислювальний стрес пов’язаний із розвитком діабету, серцевих захворювань і деяких видів раку. 

Також часник позитивно впливає на стан кишківника. Він є джерелом пребіотиків, які живлять корисні бактерії та допомагають підтримувати здоровий баланс мікробіому. Окрім цього, аліцин сприяє зміцненню слизової оболонки кишківника, яка відповідає за засвоєння корисних речовин і захист від шкідливих сполук.

Не менш важливою є користь для мозку. За словами експертів, окислювальний стрес і хронічні запальні процеси можуть негативно впливати на когнітивні функції. Аліцин має нейропротекторні властивості, допомагаючи зменшувати запалення та підтримувати роботу мозку.

Окремо варто відзначити позитивний вплив на серцево-судинну систему. Часник може сприяти зниженню рівня тригліцеридів і "поганого" холестерину. Їх надлишок призводить до утворення бляшок у судинах, що підвищує ризик інфарктів та інших серцевих ускладнень.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини