Що буде у разі щоденного вживання часнику: експерти спантеличили правдою

Щоденне вживання часнику може позитивно впливати на організм і загальний стан здоров’я. Як зазначає видання Martha Stewart, цей продукт допомагає знижувати рівень запальних процесів, боротися з окислювальним стресом і підтримувати імунну систему. Крім того, часник містить велику кількість антиоксидантів і пребіотиків, які сприятливо впливають на роботу серця, мозку та травної системи, а також можуть зменшувати ризики розвитку різних хронічних захворювань.

Фахівці наголошують, що регулярне включення часнику до раціону має низку доведених переваг.

Передусім, він здатен зменшувати запальні процеси в організмі. Дієтологиня Медичного центру Векснера при Університеті штату Огайо Лаура Бішоп-Сімо пояснює, що часник містить сірковмісні сполуки, зокрема аліцин, які здатні пригнічувати активність молекул, що запускають запалення. Хронічне запалення, у свою чергу, пов’язують із розвитком серцево-судинних захворювань, онкологічних процесів та артриту.

Ще одна важлива властивість часнику — антиоксидантна дія. Дієтолог Джесіка Зінн із лікарні Northwell’s Lenox Hill Hospital радить простий спосіб підсилити користь продукту: перед термічною обробкою подрібнити або нарізати часник і залишити його на 5–10 хвилин. За цей час активується фермент алліназа, який сприяє утворенню аліцину — головного активного антиоксиданту. Це важливо, адже окислювальний стрес пов’язаний із розвитком діабету, серцевих захворювань і деяких видів раку.

Також часник позитивно впливає на стан кишківника. Він є джерелом пребіотиків, які живлять корисні бактерії та допомагають підтримувати здоровий баланс мікробіому. Окрім цього, аліцин сприяє зміцненню слизової оболонки кишківника, яка відповідає за засвоєння корисних речовин і захист від шкідливих сполук.

Не менш важливою є користь для мозку. За словами експертів, окислювальний стрес і хронічні запальні процеси можуть негативно впливати на когнітивні функції. Аліцин має нейропротекторні властивості, допомагаючи зменшувати запалення та підтримувати роботу мозку.

Окремо варто відзначити позитивний вплив на серцево-судинну систему. Часник може сприяти зниженню рівня тригліцеридів і "поганого" холестерину. Їх надлишок призводить до утворення бляшок у судинах, що підвищує ризик інфарктів та інших серцевих ускладнень.

